Эксперты: жители Курил отмечают ускорение развития островов

ТАСС, 19 февраля. Жители Курил выступают против передачи Курильских островов Японии и отмечают, что их развитие за последние годы идет ускоренными темпами. Такое мнение выразили в разговоре с корреспондентом ТАСС политологи и представители органов власти Сахалина.

Курилы отдадут? А что с мирным договором? Отвечаем на главные вопросы о спорных островах

Как сообщалось ранее, опрос ВЦИОМ о принадлежности южных островов Курильского архипелага показал однозначную позицию местных жителей о том, что архипелаг является территорией России. Такое мнение высказали 96% опрошенных.

"Подавляющее большинство населения островов считает их неотъемлемой частью России, потому что государство поддерживает их не на словах, а на деле. Курильские острова активно развиваются. Например, на Итурупе построен современный аэропорт, на Шикотане создаются и развиваются заводы по переработке рыбы и морепродуктов", - сказал ТАСС председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников.

Областной сахалинский депутат Наталья Коршунова также считает, что помощь государства является важным фактором для жителей Курил. По ее словам, жизнь на островах становится комфортнее, возвращаются многие из тех, кто ранее уехал оттуда.

"Развивается здравоохранение, улучшается техническое оснащение социальных учреждений и кадровые вопросы, строятся школы и детские сады. Если ранее были деревянные здания и не было спортивных залов и наглядных пособий даже, то сегодня все это есть. Строится жилье, открываются и работают заводы - на Шикотане восстановлены заводы и построены новые цеха, в Южно-Курильске то же самое. Парки и скверы сегодня развиваются, асфальтируются дороги - города и населенные пункты на Курилах зачастую выглядят лучше, чем города Центральной России", - отметила она.

С этим согласен зампред комитета Сахалинской областной думы по экономическому развитию Александр Шарифулин, который отмечает, что на территории островов активно развивается рыбное хозяйство, строится жилье и необходимая инфраструктура - дороги, детские сады, школы.

Связь со страной

По словам Шарифулина, "на Сахалине и не стоял вопрос о передаче земли Японии". "Для нас, сахалинцев, эти территории не являются спорными и спорными никогда не были - это наша земля, которую мы будем развивать, растить на ней своих детей", - добавил он.

Политолог Андрей Манойло связывает столь однозначную позицию жителей Курил с их менталитетом. "Жители Курил живут на окраине страны, и у них это элемент менталитета. Они как на передовой в нынешнем непростом мире. И они готовы стоять за всю страну, а не только за себя", - отмечает он.