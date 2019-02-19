Эксперты: жители Курил отмечают ускорение развития островов

ТАСС, 19 февраля. Жители Курил выступают против передачи Курильских островов Японии и отмечают, что их развитие за последние годы идет ускоренными темпами. Такое мнение выразили в разговоре с корреспондентом ТАСС политологи и представители органов власти Сахалина.
Как сообщалось ранее, опрос ВЦИОМ о принадлежности южных островов Курильского архипелага показал однозначную позицию местных жителей о том, что архипелаг является территорией России. Такое мнение высказали 96% опрошенных.
"Подавляющее большинство населения островов считает их неотъемлемой частью России, потому что государство поддерживает их не на словах, а на деле. Курильские острова активно развиваются. Например, на Итурупе построен современный аэропорт, на Шикотане создаются и развиваются заводы по переработке рыбы и морепродуктов", - сказал ТАСС председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников.
Областной сахалинский депутат Наталья Коршунова также считает, что помощь государства является важным фактором для жителей Курил. По ее словам, жизнь на островах становится комфортнее, возвращаются многие из тех, кто ранее уехал оттуда.
"Развивается здравоохранение, улучшается техническое оснащение социальных учреждений и кадровые вопросы, строятся школы и детские сады. Если ранее были деревянные здания и не было спортивных залов и наглядных пособий даже, то сегодня все это есть. Строится жилье, открываются и работают заводы - на Шикотане восстановлены заводы и построены новые цеха, в Южно-Курильске то же самое. Парки и скверы сегодня развиваются, асфальтируются дороги - города и населенные пункты на Курилах зачастую выглядят лучше, чем города Центральной России", - отметила она.
С этим согласен зампред комитета Сахалинской областной думы по экономическому развитию Александр Шарифулин, который отмечает, что на территории островов активно развивается рыбное хозяйство, строится жилье и необходимая инфраструктура - дороги, детские сады, школы.
Связь со страной
По словам Шарифулина, "на Сахалине и не стоял вопрос о передаче земли Японии". "Для нас, сахалинцев, эти территории не являются спорными и спорными никогда не были - это наша земля, которую мы будем развивать, растить на ней своих детей", - добавил он.
Политолог Андрей Манойло связывает столь однозначную позицию жителей Курил с их менталитетом. "Жители Курил живут на окраине страны, и у них это элемент менталитета. Они как на передовой в нынешнем непростом мире. И они готовы стоять за всю страну, а не только за себя", - отмечает он.
Политолог Марат Баширов считает, что жителей Курил с остальной частью страны связывают не только формальные границы, но и родственные связи, образование, культура, язык. Он добавляет, что для них вопрос передачи островов связан не только с национальной безопасностью, но и с сохранением привычного уклада жизни, например проходом судов, ловлей рыбы и т. д.
"Это родственные связи. Люди учились здесь, на территории России. Это их культура, их язык", - сообщил он.
Иконников сообщил ТАСС, что члены ОП региона неоднократно посещали Курилы, встречались с местными жителями и знали, что они выступают против передачи островов Японии. По его словам, результаты опроса являются еще одним подтверждением их позиции.
Территориальный вопрос
Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность южных Курильских островов: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.
В ноябре прошлого года лидеры России и Японии на встрече в Сингапуре договорились активизировать переговоры о мирном договоре на основе советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 года. Она прекратила состояние войны между двумя странами, восстановила между ними дипломатические и консульские отношения. В декларации СССР выразил готовность передать Японии остров Шикотан и ряд прилегающих мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что их фактический переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.
В ответ на заключение Японией и США в 1960 году договора о безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов. В памятной записке советского правительства от 27 января 1960 года говорится, что эти острова будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории.