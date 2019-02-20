Около 300 волонтеров помогут жителям Кировской области с подключением цифрового ТВ

КИРОВ, 20 февраля. /ТАСС/. Порядка 300 волонтеров в марте начнут помогать жителям Кировской области подключать оборудование для приема цифрового телевизионного сигнала. Об этом в среду рассказал ТАСС министр информационных технологий и связи региона Юрий Палюх.

Россия в 2019 году полностью перейдет от аналогового к цифровому телевещанию, переход будет поэтапным, он начался в феврале и завершится в июне. В Кировской области аналоговое вещание будет отключено 15 апреля. С запуском сети цифрового вещания граждане бесплатно получат набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, который раньше предлагался только в платных пакетах. Для приема цифрового эфирного ТВ нужны дециметровая антенна и телевизор с тюнером DVB-T2, если телевизор старше 2014 года выпуска, то потребуется также цифровая приставка.

"По предварительным расчетам, нам нужно порядка 300 волонтеров на всю Кировскую область. В марте они начнут помогать жителям региона, оказывать консультационную помощь, выезжать и подключать оборудование, необходимое для приема цифрового эфирного телевидения", - рассказал Палюх.

Он уточнил, что команда волонтеров формируется региональным министерством спорта и молодежной политики. Данный вопрос находится на контроле у министра Анны Альминовой. К 1 марта будут готовы списки. "С волонтерами будут взаимодействовать многофункциональные центры (МФЦ), в первую неделю марта будет проведено обязательное обучение волонтеров, все обучающие материалы и инструкции уже готовы", - отметил министр.

По словам Палюха, вызвать волонтера на дом смогут все желающие вне зависимости от социального статуса, однако сделать это можно будет только обратившись лично в офис МФЦ. "Таким образом мы обеспечим безопасность волонтеров, систематизируем работу и исключим злоупотребления. Мы посмотрели опыт и практику коллег из других регионов, есть случаи, когда волонтеров вызывают некие сомнительные категории граждан, и, наоборот, под именем волонтера прийти может непонятно кто. Чтобы обеспечить безопасность всех участников мы решили принимать заявления в МФЦ", - пояснил Палюх.

Сейчас покрытие цифровым телевидением обеспечено для 98,6% населения Кировской области. Кировчанам в цифровом формате доступны первый и второй мультиплексы - пакет из двадцати бесплатных телеканалов. 1,4% населения области, проживающего вне зоны приема сигнала цифрового телевидения, могут пользоваться услугами спутниковых телевещателей.

"Цифра" в три этапа

Переход на цифровое телевещание происходит в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Согласно утвержденному графику, отключение аналогового сигнала федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы, пройдет в три этапа. 11 февраля аналоговый сигнал уже отключили в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областях, а также в Чечне, 15 апреля аналог отключат в 20 регионах, в том числе в Москве, Подмосковье, Амурской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Липецкой, Новгородской, Тюменской областях, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Мордовии, на Сахалине, в Ставрополе, в Удмуртии, Чувашии, Ямало-Ненецком автономном округе, а 3 июня - в остальных российских регионах.