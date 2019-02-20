ВЦИОМ: более половины респондентов считают, что в России невозможно вести честный бизнес

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Более половины россиян (62%) считают, что в России невозможно вести бизнес честно. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в среду.

Верят в такую возможность 34% опрошенных. Большинство респондентов положительно относится к малому и среднему предпринимательству (89%). Это количество незначительно снизилось по сравнению с прошлым годом (90%), но выросло по отношению к 2009 году (79%).Не одобряют занятие бизнесом 6% россиян. В 2017 и 2009 этот показатель составлял 8% и 13% соответственно.

25% респондентов рассказали, что хотели бы заняться бизнесом. В 2018 году хотели стать предпринимателями 22% россиян, а наибольшее число желающих за последние 28 лет зафиксировано в 2016 году (34%). 10% опрошенных сказали, что уже имеют свой бизнес. По данным ВЦИОМ, этот показатель стал самым высоким с 1991 года.

В числе главных трудностей для ведения бизнеса в России чаще всего называли высокие налоги (25%), сложные бюрократические процедуры (22%) и нехватка денег на развитие собственного предприятия (16%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 16 февраля 2019 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для используемой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.