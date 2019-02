Представитель ОБСЕ по свободе СМИ изучает ситуацию с блокировкой RT в Facebook

"Представитель ОБСЕ по свободе СМИ следит и изучает эту ситуацию [с блокировкой RT]", - отметили ТАСС в среду в пресс-службе организации.

Как ранее сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян, Facebook заблокировал страницу одного из проектов телеканала. В Telegram-канале RT поясняется, что проектом In the Now. Телеканал выдвинул предположение, что страницы заблокированы по запросу телекомпании CNN, которая обвинила RT в "сокрытии своих связей с Кремлем".

В МИД РФ призвали представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ дать оценку блокировке.