Facebook заблокировал страницы проекта RT. Причины и реакция

В Facebook заявили, что причиной блокировки страниц проекта In the Now стало нераскрытие данных о материнской компании.

"Люди не должны пребывать в заблуждении относительно того, кто стоит за страницами Facebook", — прокомментировали ситуацию в соцсети.

В компании рассказали, что запускают обновления для страниц с большой аудиторией, где будет отображаться информация о странах, из которых они управляются.

В Facebook заявили, что для возобновления работы страниц на платформе компания попросит авторов заблокированных сообществ раскрыть дополнительную информацию.