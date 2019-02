Facebook заблокировал страницы проекта RT. Причины и реакция

Facebook заблокировал страницы In the Now — видеопроекта канала RT.

О случившемся сообщила 18 февраля Маргарита Симоньян.

В RT пояснили, что речь идет о проекте с "миллиардами просмотров", который делает ведущая телеканала Анисса Науэй.

На телеканале предположили, что страницы заблокированы по запросу CNN за их якобы "связи с Кремлем".