{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
4 карточки

Facebook заблокировал страницы проекта RT. Причины и реакция

© AP Photo/Noah Berger

Facebook заблокировал страницы проекта телеканала RT с миллиардами просмотров. В соцсети говорят, что так пришлось поступить в связи с необходимостью раскрытия проектом "данных о материнской компании", а в Кремле блокировку назвали давлением на СМИ.

Что случилось

?

Facebook заблокировал страницы In the Now — видеопроекта канала RT.

О случившемся сообщила 18 февраля Маргарита Симоньян.

В RT пояснили, что речь идет о проекте с "миллиардами просмотров", который делает ведущая телеканала Анисса Науэй.

На телеканале предположили, что страницы заблокированы по запросу CNN за их якобы "связи с Кремлем".

Как это объяснили в Facebook

?

В Facebook заявили, что причиной блокировки страниц проекта In the Now стало нераскрытие данных о материнской компании.

"Люди не должны пребывать в заблуждении относительно того, кто стоит за страницами Facebook", — прокомментировали ситуацию в соцсети.

В компании рассказали, что запускают обновления для страниц с большой аудиторией, где будет отображаться информация о странах, из которых они управляются.

В Facebook заявили, что для возобновления работы страниц на платформе компания попросит авторов заблокированных сообществ раскрыть дополнительную информацию.

Как отреагировали российские власти

?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такие действия "ведут к потере доверия и к серьезному ущербу для реноме этих крупных и достаточно уважаемых международных компаний".

Он также отметил, что многие крупные компании привлекаются властями недружественных стран в качестве инструмента по оказанию давления на российские СМИ.

В свою очередь МИД РФ призвал представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, а также другие международные структуры дать оценку блокировке проекта RT.

Глава дипведомства Сергей Лавров назвал случившееся очередным примером давления на российские СМИ и свободу слова.

Международная реакция

?

Глава МИД Словакии, действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак пообещал связаться с представителем организации по свободе СМИ Арлемом Дезиром для получения оценки ситуации вокруг блокировки аккаунтов RT.

Он отметил, что готов рассмотреть его заключения и рекомендации.

По словам Лайчака, ОБСЕ "понимает и поддерживает роль независимых СМИ и делает все для создания необходимых условий для этого". 

 

Программа развития медицины Сахалина предусматривает строительство и рост зарплат
Глава региона Валерий Лимаренко отметил, что жители Сахалина жалуются на качество оказания медпомощи
Читать полностью