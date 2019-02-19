Facebook заблокировал страницы проекта RT. Причины и реакция

Facebook заблокировал страницы проекта телеканала RT с миллиардами просмотров. В соцсети говорят, что так пришлось поступить в связи с необходимостью раскрытия проектом "данных о материнской компании", а в Кремле блокировку назвали давлением на СМИ.
Что случилось
Facebook заблокировал страницы In the Now — видеопроекта канала RT.
О случившемся сообщила 18 февраля Маргарита Симоньян.
В RT пояснили, что речь идет о проекте с "миллиардами просмотров", который делает ведущая телеканала Анисса Науэй.
На телеканале предположили, что страницы заблокированы по запросу CNN за их якобы "связи с Кремлем".
Как это объяснили в Facebook
В Facebook заявили, что причиной блокировки страниц проекта In the Now стало нераскрытие данных о материнской компании.
"Люди не должны пребывать в заблуждении относительно того, кто стоит за страницами Facebook", — прокомментировали ситуацию в соцсети.
В компании рассказали, что запускают обновления для страниц с большой аудиторией, где будет отображаться информация о странах, из которых они управляются.
В Facebook заявили, что для возобновления работы страниц на платформе компания попросит авторов заблокированных сообществ раскрыть дополнительную информацию.
Как отреагировали российские власти
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такие действия "ведут к потере доверия и к серьезному ущербу для реноме этих крупных и достаточно уважаемых международных компаний".
Он также отметил, что многие крупные компании привлекаются властями недружественных стран в качестве инструмента по оказанию давления на российские СМИ.
В свою очередь МИД РФ призвал представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, а также другие международные структуры дать оценку блокировке проекта RT.
Глава дипведомства Сергей Лавров назвал случившееся очередным примером давления на российские СМИ и свободу слова.
Международная реакция
Глава МИД Словакии, действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак пообещал связаться с представителем организации по свободе СМИ Арлемом Дезиром для получения оценки ситуации вокруг блокировки аккаунтов RT.
Он отметил, что готов рассмотреть его заключения и рекомендации.
По словам Лайчака, ОБСЕ "понимает и поддерживает роль независимых СМИ и делает все для создания необходимых условий для этого".