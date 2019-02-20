Российские регионы внедряют новые подходы к социальному обслуживанию

В столице Чувашской Республики, Чебоксарах, школа по уходу за пожилыми работает уже более четырех лет, за это время учреждение смогло обучить около 600 человек. Все занятия проводятся бесплатно, они посвящены правильному питанию, основам оздоровительной гимнастики, оказанию доступной медпомощи. Кроме того, специалисты чебоксарской школы консультируют своих "учеников" и по юридическим вопросам - помогают оформить документы для прохождения лечения или оформления инвалидности.

Во многих регионах страны уже есть наработанные практики, которые помогают улучшить качество жизни пожилых людей. Одно из таких направлений - школы по уходу за стариками. На занятия приглашают родственников, а медики, психологи и соцработники обучают их, как правильно обращаться с маломобильными бабушками и дедушками. По такому принципу действует, например, рязанская "Школа родственного ухода", где консультации на данный момент получили более 300 семей.

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию РФ заявил о том, что в ближайшие годы в стране нужно сформировать новые направления "на стыке здравоохранения и социального обслуживания". Глава государства считает, что нужно в корне изменить систему помощи людям, нуждающимся в долговременном уходе, учтя в ней в первую очередь потребности конкретной семьи и конкретного человека.

В Чувашии уже четыре года работает школа по уходу за пожилыми людьми, в Костромской области есть "приемные семьи" для стариков, в Омской области созданы выездные бригады для паллиативной помощи.

"У нас есть соглашение с медицинскими организациями города Чебоксары - и с республиканскими, и с городскими. В эту школу приходят врачи: и терапевт, и невропатолог, и диетолог. Родственники теряются, не знают, с чего начать, специалисты наглядно показывают, что нужно делать", - рассказала ТАСС директор комплексного центра социального обслуживания населения города Чебоксары Ренада Федорова, на базе которого создана школа по уходу за пожилыми.

Аналогичные школы в 2019 году появятся в Тульской, Волгоградской и Псковской областях. Как пояснили ТАСС в пресс-службе администрации Волгоградской области, в регионе будут организованы курсы для родственников пожилых людей и граждан с ограниченными возможностями здоровья. Власти Псковской области пошли дальше и намерены обучать не только членов семей стариков, но и их соседей.

"Мы намерены открыть во втором полугодии 2019 года школу для семей по уходу за пожилыми людьми. Это будет реализовано либо на базе какого-либо социального учреждения, либо на базе НКО. В школе будут обучать правильному уходу за пожилыми не только их родственников, но и, возможно, соседей", - сказал ТАСС начальник регионального управления социальной защиты правительства Псковской области Армен Мнацаканян.

Приемные семьи и детский сад для пожилых

Открытие школ по уходу за пожилыми - это не единственная инновация, которую намерены реализовать в регионах. Власти некоторых субъектов решили модернизировать систему обслуживания на дому, сделав так, чтобы к малоподвижным гражданам приходили не сиделки из органов соцзащиты, а так называемые "приемные семьи". Такой подход уже реализован в Костромской области.

"Пожилые и инвалиды - это люди, которые нуждаются в особом внимании и уходе со стороны государства. В Костромской области предусмотрен такой институт, как приемная семья для пожилых. Мы будем и в дальнейшем совершенствовать эту работу", - отметил в беседе с ТАСС губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Ранее костромская облдума приняла законопроект о семейном сопровождении граждан пожилого возраста в регионе. Человек, принявший на попечение одинокого пенсионера, сможет получать ежемесячную выплату в размере 3 тысяч рублей. При этом закон предусматривает обязательное совместное проживание пожилого человека и его опекуна.

Свой уникальный проект реализуют и власти Псковской области. В регионе возводится первый в России социальный городок для пенсионеров и инвалидов. Как пояснил ТАСС начальник регионального управления социальной защиты Армен Мнацаканян, это учреждение нового типа принципиально отличается от государственных домов престарелых. В городке, по его словам, будут проживать в различные группы населения: пенсионеры, инвалиды и даже многодетные семьи. Кроме того, проект включает в себя так называемый "детский сад для пенсионеров", куда можно на дневное время привезти пожилого человека, пока его дети или внуки работают.

Помощь тяжелобольным и инвалидам

В своем послании президент отметил еще одно важное направление, требующее дальнейшего развития, - организация паллиативной помощи. По оценкам президента, в стране в ней нуждаются до 800 тыс. человек.

В регионах уже запланировали позитивные изменения и в этом направлении. Как пояснили ТАСС в минздраве Кировской области, в 2019 году в регионе откроются четыре паллиативных центра с круглосуточным медицинским наблюдением. В конце февраля первое отделение паллиативной помощи начнет работу в Адыгее. Для республики это имеет важное значение, так как ранее тяжелобольным пациентам с хроническими неизлечимыми заболеваниями приходилось лечиться в разных учреждениях региона.

"Это первые шаги республики по организации паллиативной службы в регионе, на создание которой направлено порядка 7 млн рублей из бюджета республики и 10,5 млн рублей федеральных средств. Она призвана облегчить таким пациентам страдания, причем необходимую помощь здесь смогут получать и родственники тяжелобольных. Специалисты, в том числе и врач-психотерапевт, будут проводить консультации по уходу за ними", - сказала ТАСС главный врач центральной больницы Майкопского района, на базе которой открывается первое в республике отделение паллиативной помощи, Алла Чернышова.

Омская область сосредоточилась на паллиативной помощи детям, в регионе созданы специальные выездные бригады, которые оказывают помощь ребятам в амбулаторных условиях и на дому, консультируют родственников, проводят обследования малышей, помогают освоить детям средства реабилитации. Кроме того, в Омской области почти год назад появился первый за Уралом хоспис европейского формата для неизлечимо больных детей "Дом радужного детства".

Своей паллиативной службой обзавелась и Новгородская область, сформировав ее в январе 2019 года. Сейчас она включает в себя отделения в двух больницах, а также выездную паллиативную бригаду.