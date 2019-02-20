Население Украины за год сократилось на 233 тыс.

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Население Украины за минувший год сократилось более чем на 233 тыс. человек и по оценке на январь 2019 года составляет около 42 млн 153 тыс. человек. Такие данные приводит Государственная служба статистики Украины.

В ведомстве отметили, что за 12 месяцев Украина потеряла 233,2 тыс. человек. Это составляет население такого областного города, как Ивано-Франковск, где, по данным на начало 2018 года, проживают чуть больше 235 тыс. человек.

Остается существенным превышение числа умерших над количеством рожденных: на 100 умерших украинцев приходится только 57 новорожденных. По оценке Госстата, если темпы падения численности населения сохранятся, то уже в текущем году оно станет меньше 42 млн человек.

Украине также грозит массовая трудовая миграция, из-за чего, по данным ООН, население Украины к 2050 году может сократиться на 18%.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что каждый год за границу выезжает около 1 млн украинцев. "У нас действительно катастрофическая ситуация. Примерно миллион украинцев выезжает ежегодно. Мы считаем, что, к сожалению, эта тенденция в ближайшее время сохранится", - прогнозирует Климкин.