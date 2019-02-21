Около 200 отелей прошли категоризацию в Крыму

СОЧИ, 21 февраля. /ТАСС/. Около 200 отелей прошли категоризацию в Республике Крым к середине февраля, семь предприятий аккредитованы на проведение данной процедуры. Об этом ТАСС рассказал председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Республики Крым Алексей Черняк в кулуарах Регионального туристического форума в Сочи.

"Обязательная категоризация отелей в Крыму уже началась, сейчас у нас категоризировано около 200 объектов, из них пять звезд получили восемь объектов. У нас была добровольная категоризация, мы занимали по ней второе место по России. Семь крымских предприятий аккредитованы и имеют право проводить категоризацию, они работают, набирают обороты", - сообщил Черняк. В целом в республике функционирует более 550 отелей.

В понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил об утверждении положения о порядке классификации российских гостиниц, которые с этого года должны получать в обязательном порядке звезды в соответствии со своей категорией.

Новый закон вступает в силу с 1 июля 2019 года для средств размещения в более 50 номеров, в 2020 году для средств размещения в более 15 номеров, с 2021 года все средства размещения, которые также предоставляют гостиничные услуги, будут обязаны пройти классификацию.