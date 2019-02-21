Проверки ТСЖ и УК в Адыгее не выявили нарушений и двойного начисления платежей за мусор

Ранее сообщалось, что, по данным проекта "Чистая страна", жители 20 регионов столкнулись с двойной оплатой за вывоз мусора, однако точный список регионов обнародован не был. В Адыгее, которая называлась в числе лидеров по переходу на новую систему переработки отходов, власти активно подключились к проверкам для выявлений подобных нарушений.

МАЙКОП, 21 февраля. /ТАСС/. Проверки управляющих компаний и товариществ собственников жилья (ТСЖ) не выявили фактов двойного начисления оплаты за вывоз мусора в Адыгее, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе главы республики.

"Жилищная инспекция, за которой закреплены контрольно-надзорные функции, провела тотальную проверку всех управляющих компаний и ТСЖ республики. Нарушений не выявлено", - сказали в пресс-службе.

Сотрудник пресс-службы уточнил, что властям известно только об одной жалобе жителя Майкопа по этой проблеме, она не подтвердилась. Других жалоб в государственную жилинспекцию не поступало.

Ранее сообщалось, что по поручению главы республики Мурата Кумпилова были проанализированы все составляющие тарифа на вывоз ТКО, после чего были снижены тарифы за вывоз мусора в сельской местности примерно на 30 рублей - до 70 рублей в месяц с человека. А в январе глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин назвал Адыгею в числе лидеров по переходу на новую систему переработки отходов.

С 1 января в России стартовала так называемая мусорная реформа, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными властями по конкурсу. В рамках перехода на эту систему были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов.