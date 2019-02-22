Минстрой предложил ввести ответственность за отказ пустить газовщиков в квартиру

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Минстрой России предлагает установить административную ответственность для собственников жилья за отказ пустить сотрудников газовых служб для проверки оборудования, следует из проекта постановления правительства, разработанного министерством и опубликованного в пятницу на федеральном портале проектов правовых актов.

Что делать, если в квартире чувствуется запах газа?

Согласно предлагаемым изменениям в Правила пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании газового оборудования, если собственник жилья не отвечает на уведомление о предстоящей проверке или два раза не допускает газовщиков, они составляют акт об отказе в допуске к газовому оборудованию.

"Копия акта доказательства соблюдения порядка уведомления... направляется исполнителем в орган государственного жилищного надзора для возбуждения дела об административном правонарушении", - говорится в тексте проекта.

В акте указываются причины отказа, если они известны газовщикам. Один экземпляр акта передается собственнику. Если он отказывается принимать документ, делается соответствующая пометка.

Тема газовой безопасности оказалась в центре федеральной повестки после ЧП в ряде регионов России. В Шахтах Ростовской области в результате взрыва бытового газа 14 января 2019 года погибли пять человек. В Магнитогорске Челябинской области 31 декабря обрушился подъезд многоквартирного дома, погибли 39 человек, приоритетной версией случившегося также считается взрыв бытового газа.