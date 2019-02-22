В СПЧ рассчитывают, что ситуация с "китовой тюрьмой" приведет к изменению законодательства

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Руководитель постоянной комиссии по экологическим правам Совета при президенте РФ по правам человекам и развитию гражданского общества (СПЧ) Сергей Цыпленков выразил надежду, что резонансная ситуация с центром адаптации морских млекопитающих в бухте Средняя в Приморье приведет к изменению законодательства, которое исключит подобные инциденты в будущем.

СПЧ обратил внимание на этот центр содержания морских животных в начале февраля - были направлены обращения президенту РФ Владимиру Путину и губернатору Приморского края Олегу Кожемяко с просьбой принять экстренные меры для спасения содержащихся там косаток и белух. После этого Путин дал поручение Минприроды и Минсельхозу вместе с научными организациями до 1 марта решить судьбу животных. Соответствующее поручение содержится в документе, утвержденном по результатам проверки Генпрокуратурой исполнения законодательства в сфере добычи, охраны и использования морских млекопитающих.

"Важно, что по данному поручению установлен жесткий срок, так как судьбу косаток и белух необходимо решать быстро. Не менее важно то, что дано поручение определить дальнейшую судьбу китообразных вместе с научными и общественными организациями, уверен, что будет выработано решение, которое позволит не только спасти "арестантов", но также будут внесены необходимые изменения в законодательство, которые не позволят повториться ситуации в будущем", - заявил Цыпленков, слова которого приводятся на сайте совета.

В заявлении, размещенном на сайте СПЧ, отмечается, что поручение главы государства "дает шанс на спасение" косаток и белух, незаконно выловленных летом 2018 года в Охотском море для продажи в зарубежные океанариумы и до сих пор находящихся в неволе в так называемой китовой тюрьме - центре адаптации морских млекопитающих в бухте Средняя.

Глава СПЧ Михаил Федотов в беседе с ТАСС назвал эту ситуацию "безобразной". "Я надеюсь, что эту ситуацию удастся разрешить достаточно быстро, потому что от этого зависит жизнь и здоровье животных", - отметил он.

В приморской бухте Средней под Находкой в специальном центре передержки находились 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток, а также несколько десятков белух. Как сообщали региональные СМИ, несколько белух и косаток пропали из центра. Косатки и белухи включены в перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых ежегодно устанавливается ограничение допустимого улова.