Что известно о "китовой тюрьме" в Приморье

В бухте Средняя в Приморье уже несколько месяцев держат 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток и десятки белух.

При этом Международная китобойная комиссия в 1982 году ввела мораторий на коммерческую добычу косаток, а их отлов на территории России допустим лишь в научно-просветительских целях.

Несмотря на многочисленные проверки властей и возбуждение уголовного дела, животные продолжают находиться в центре передержки, который из-за тесных вольеров и плохих условий содержания уже назвали "китовой тюрьмой".