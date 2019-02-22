Что известно о "китовой тюрьме" в Приморье

Президент России Владимир Путин дал поручение до 1 марта решить судьбу косаток, находящихся в центре передержки в бухте Средняя в Приморье. По данным зоозащитников, морские млекопитающие содержатся в вольерах очень небольших размеров, в связи с чем это место назвали "китовой тюрьмой".
Что случилось
В бухте Средняя в Приморье уже несколько месяцев держат 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток и десятки белух.
При этом Международная китобойная комиссия в 1982 году ввела мораторий на коммерческую добычу косаток, а их отлов на территории России допустим лишь в научно-просветительских целях.
Несмотря на многочисленные проверки властей и возбуждение уголовного дела, животные продолжают находиться в центре передержки, который из-за тесных вольеров и плохих условий содержания уже назвали "китовой тюрьмой".
В чем сложность ситуации
Животных опасно выпускать на волю из-за риска гибели. У детенышей белух нет навыков выживания в естественной среде, а в районе бухты Средняя для млекопитающих нет соответствующей кормовой базы.
Одна косатка и три белухи уже пропали из центра передержки. Следователи сообщили, что животные, скорее всего, уплыли, но экологи подозревают, что они могли погибнуть.
При этом зоозащитники начали бить тревогу относительно условий содержания животных. При низкой двигательной активности у косаток зимой начинает обмерзать кожа. К тому же они вынуждены питаться неподходящей для них пищей.
Реакция властей
В Кремле ситуацию с арестом косаток и белух назвали вопиющей.
"Нам хорошо известно то, что сейчас происходит в Находке — там огромное количество выловленных белух, это молодые особи, которые были выловлены для последующей перепродажи и поставки в океанариумы, в том числе в Китай", — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В свою очередь власти Приморья заявили, что ждут ответа от ученых, чтобы принять решение о дальнейшей судьбе животных.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что эксперты разрабатывают сценарий выпуска млекопитающих в дикую природу.
Поручение президента
Президент России Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу вместе с научными организациями до 1 марта решить судьбу косаток, находящихся в "китовой тюрьме".
Кроме того, глава государства поручил Генпрокуратуре до 1 ноября провести проверку в отношении законности использования морских млекопитающих.
В Минприроды заявили, что определят судьбу косаток и белух из бухты Средняя в установленные президентом сроки.