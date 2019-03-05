Кремль не считает проблему косаток в Приморье решенной и возьмет вопрос на контроль

"Проблему нельзя считать закрытой и мы не считаем ее закрытой, - подчеркнул Песков, комментируя опубликованную Минприроды дорожную карту. - Этим вопросом и конкретно этим перечнем поручений президента сейчас будет заниматься Контрольное управление президента. Тема будет взята под особый контроль этого подразделения Администрации президента".

Песков обратил внимание на разные точки зрения, которые сформировались в обществе, в том числе и в среде ученых, относительно того, могут ли животные выжить в условиях дикой природы после того, как они содержались в неволе. "Некоторые ученые и представители соответствующих ведомств считают, что они смогут и что их нужно до потепления выпускать, - рассказал представитель Кремля. - Некоторые категорически это опровергают и говорят, что животные, если их выпустить будут обречены на смерть".

По его мнению, "это, безусловно, чуть-чуть затрудняет процесс разрешения". "Де-факто ситуация не разрешена. Поэтому мы будем очень внимательно наблюдать", - заключил Песков.

22 февраля президент РФ Владимир Путин дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с научными организациями до 1 марта решить судьбу морских животных, содержащихся в центре передержки в Приморье. На прошлой неделе Минприроды России заявило о разработке дорожной карты по адаптации к жизни в естественной среде выловленных китообразных. Косатки и белухи включены в перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых ежегодно устанавливается ограничение допустимого улова. Вылов животных производился с серьезными нарушениями половозрастных запретов по особям, отмечают в Министерстве природных ресурсов РФ.

4 марта глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил журналистам, что подробный план по освобождению и адаптации косаток и белух, находящихся в Центре адаптации (передержки) морских животных в бухте Средней в Приморском крае, будет разработан в ближайшее время.