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Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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Первую группу косаток и белух из бухты Средняя выпустили в море

По данным ВНИРО, перед выпуском ветеринары взяли все необходимые анализы, показатели здоровья у животных хорошие
Белухи в Центре адаптации морских животных в Средней бухте в Приморском крае Юрий Смитюк/ТАСС
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Белухи в Центре адаптации морских животных в Средней бухте в Приморском крае
© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 27 июня. /ТАСС/. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) выпустили в естественную среду двух косаток и шесть белух из бухты Средняя. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ВНИРО.

"Специалисты завершили выпуск животных, доставленных к мысу Перовского [в Хабаровском крае]. Две косатки и шесть белух выпущены в естественные условия. Перед выпуском ветеринары взяли все необходимые анализы, показатели здоровья у животных хорошие. Также у косаток и белух размещены спутниковые метки, которые позволят ученым отслеживать их перемещение и собирать данные об их поведении", - сообщил пресс-секретарь Алексей Смородов.

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