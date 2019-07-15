Вторую группу косаток доставили к берегу Охотского моря в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 16 июля. /ТАСС/. Вторая группа косаток, содержавшихся в бухте Средняя в Приморье, доставлена на побережье Охотского моря, где их планируется выпустить позднее во вторник. Об этом ТАСС сообщили в компании "РПК "Восточное", задействованной в доставке животных.

"Косаток доставили к морю на большегрузных машинах. Перегрузка накануне прошла без инцидентов. Выпустить собирались сегодня", - сказал представитель компании.

Накануне косаток доставили по Амуру до Иннокентьевки в Николаевском районе Хабаровского края, вечером ванны с животными перегрузили с судна на автомобили. Перед этим косаткам поменяли воду и сделали массаж. От Иннокентьевки косаток везли 60 км по грунтовой дороге до мыса Перовского, где планируется выпустить животных в море. В Хабаровск косаток привезли из Приморья 12 июля.

Первую группу из двух косаток и шести белух отправили к месту выпуска 20 июня и выпустили в море 27 июня. Их везли тем же путем.

С лета 2018 года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, три белухи и одна косатка пропали. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова.