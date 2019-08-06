Третью группу косаток из приморской бухты Средней выпустили в Охотское море

ХАБАРОВСК, 6 августа. /ТАСС/. Третья группа косаток, содержавшихся в приморской бухте Средней, выпущена в Охотском море. Об этом ТАСС сообщил секретарь Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексей Смородов.

"Все косатки выпущены в Охотское море. Выпуск прошел по уже отработанному и успешно зарекомендовавшему себя сценарию. Использование вольера ученые и тренеры в самый последний момент решили отменить" - сказал Смородов.

Ранее во вторник он сообщил, что косаток продержат в вольере в 500 метрах от берега для реадаптации перед выпуском в море.

"Был риск потери контроля за животными, если бы косатка нырнула в вольере на глубину и там по каким-либо причинам запуталась или зацепилась за сеть. Поэтому мы погрузили всех трех животных вместе в транспортировочную клеть катамарана и одновременно их выпустили, отойдя от берега на 700 метров", - пояснил ТАСС замдиректора по науке ВНИРО Вячеслав Бизиков.

Сейчас за передвижением животных с берега наблюдают ученые, эксперты и представители общественности, которые присутствовали на всех этапах движения и выпуска животных.