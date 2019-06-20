Косатки, сад, водопровод: какие обращения россиян к президенту получили мгновенный отклик

Владимир Путин ответил на вопросы россиян в ходе "Прямой линии". В таком формате президент общается с согражданами в 17-й раз. Как и в прошлом году, на связи со студией находились министры правительства и руководители регионов, которые в прямом эфире отвечали на вопросы по своей компетенции. В результате реакция на многие просьбы была получена еще во время программы.
Водопровод в тюменском селе
Мария Илларионовна из села Каскара Тюменской области дозвонилась на прямую линию и рассказала об отсутствии водопровода. "Наше село застраивается более 20 лет, но воды у нас как не было, так ее и нет. Жителей более 300, много детишек, ездим за водой в соседние села. Но изначально в соседнем селе была колонка, которую потом срезали. И теперь мы закупаемся водой в бутылках в Тюмени", — сказала она и призналась, что жители надеются на президента.
Владимир Путин отметил, что в целом по стране доступа к чистой воде не имеют миллионы человек. "В данной ситуации для меня, конечно, странно: вблизи крупного и самодостаточного города Тюмень должно быть вполне достаточно средств для решения проблемы", — сказал он.
Губернатор области Александр Моор доложил, что водопровод в селе строился еще в 1970-е годы и находился на балансе птицефабрики. Недавно его передали в ведение предприятия "Тюменьводоканал", и сейчас все желающие могут подавать заявление на техническое подключение. В 2020 году проведут реконструкцию водопровода.
Президент предложил губернатору считать, что люди уже подали заявление. "Я прошу вас. Сделайте это как можно быстрее", — сказал он.
"Китовая тюрьма" в Приморье
В день "Прямой линии" внезапно начала динамично решаться проблема "китовой тюрьмы" в бухте Средняя в Приморье, где около года содержались почти 100 белух и косаток. Животных начали перевозить к Охотскому морю, в район Шантарских островов, где их и выловили.
Как рассказал вице-премьер Алексей Гордеев, схему перевозки прорабатывала созданная правительством РФ специальная группа, в которую вошли ученые и специалисты. Животным придется сначала преодолеть 1800 км в специальных контейнерах. Это большой стресс, поэтому все это время с ними будут находиться знакомые им тренеры. "Эта операция займет порядка четырех месяцев, мы поручили ее осуществлять и контролировать Всероссийскому НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Когда животные будут помещены в бухту Шантарскую, специалисты продолжат за ними наблюдение", — отметил Гордеев.
Чтобы исключить возникновение подобных ситуаций в будущем, правительство РФ приняло решение изменить нормативно-правовую базу и запретить вылов косаток в культурно-просветительских целях, оставить вылов только в научных целях и для народов Крайнего Севера в небольших количествах.
Мусор в селе Покровское Ростовской области
Жители села Покровское Ростовской области пожаловались на горы мусора и прислали на "Прямую линию" фотографии. "Что же происходит с этой мусорной реформой? Мы тонем в мусоре, по улицам неделями мусор не забирают", — посетовала Ксения Бобятинская.
В тот же день губернатор области Василий Голубев доложил, что мусор уже вывезли. "Ситуация в Покровском была известна: мусор там скопился в течение какого-то времени. Но как только была получена информация об этом, площадку очистили, мусор оттуда вывезли в период с 12 по 19 июня", — сказал он.
Зеленая зона в Красноярске
Жительница микрорайона Солнечный в Красноярске Ксения Бессонова рассказала о перегруженных школах и детских садах, отсутствии зеленых зон. Она отметила, что территорию, на которой планировалось разбить парк, муниципалитет отдал под жилую застройку. "У нас, получается, где новостройки — это большинство всего района Солнечный, — нет ни единой зеленой зоны, нет ни единого парка, ни сквера, то есть нашим детям негде гулять. Пожалуйста, помогите нам в этой проблеме", — сказала она.
Президент адресовал вопрос губернатору региона Александру Уссу, который сообщил, что в этом году в микрорайоне была открыта школа и детский сад. "Относительно того, что земля, пригодная для застройки, в том числе социального плана, отдана муниципалитетом под коммерческое жилье, для меня это новость. Если это так, то мы подкорректируем это решение", — пообещал он. Он заверил, что в микрорайоне в любом случае будет создаваться зеленая зона.
Владимир Путин рекомендовал губернатору съездить в микрорайон и поговорить с людьми. "Обязательно еще раз там побывайте, посмотрите, что можно сделать для развития инфраструктуры социальной", — сказал он.
Пресс-секретарь мэра Красноярска Алена Лунева сообщила, что вопрос строительства школы и детского сада в микрорайоне вынесут на публичное обсуждение, место уже "забронировано". Кроме того, принято решение создать парк "в шаговой доступности" в 2020 году.
Зарплаты гражданским сотрудникам МЧС
Как обычно, на большинство вопросов оперативно отвечал сам глава государства. Пожарный из города Светлый Калининградской области Станислав Таукачикас сообщил, что сейчас зарплата пожарного составляет 12–13 тыс. рублей в месяц, у него, как у командира отделения, — 16 тыс. руб. "На такую зарплату прожить невозможно при нынешних ценах. Приходится работать на двух работах, от этого страдают семьи", — сказал он.
Владимир Путин заметил, что в МЧС сложилась "не самая лучшая" ситуация: люди "в погонах" получают больше, чем гражданские. Он предположил, что автор видео — не в погонах, потому что "на его месте человек в погонах получал бы примерно 43 тыс., а все остальные, которые гражданский персонал так называемый, 13 или, как он, 16".
"Мы буквально в последние несколько месяцев с министром Зиничевым об этом много раз говорили, и он постоянно ставил вопрос в правительстве на этот счет. Решение принято — в этом году МЧС будет выделено 4,3 млрд рублей, что позволит поднять заработную плату таким сотрудникам МЧС, как человек, который здесь выступал, где-то примерно до 24 тыс.", — рассказал он.
В 2020 году будет выделено еще 8 млрд рублей, за счет чего зарплата вырастет где-то до 32 тыс.
Пособие на ребенка от полутора до трех лет
Молодая мама Екатерина Кириллова из Серпухова задала вопрос о размере пособия по уходу за ребенком. "Когда сыну исполнится полтора года, я буду получать 50 рублей в месяц. В соответствии с этим у меня вопрос: планируется ли как-то видоизменять эту выплату, потому что, например, в кругу моих знакомых мамочек данная выплата воспринимается как насмешка", — сказала она, добавив, что устроить ребенка в детсад в этом возрасте практически невозможно.
Владимир Путин напомнил, что недавно в России стали выплачивать пособие на первенца в возрасте от нуля до полутора лет в размере прожиточного минимума ребенка в регионе. Это в среднем около 11 тыс. рублей. "На второго ребенка у нас маткапитал, а на первого никогда не было такой меры поддержки", — уточнил он. Пособие получают семьи, где доход на одного человека составляет не более 1,5 размеров прожиточного минимума взрослого человека. Сейчас принято решение расширить число получателей такой поддержки. "С 1 января 2020 года распространим ее на семьи, где два прожиточных минимума", — сказал президент. То есть выплату сможет получить семья, доход которой составляет около 45 тыс. рублей.
Кроме того, по словам Путина, принято решение выплачивать пособие в размере прожиточного минимума, то есть около 11 тыс. рублей, и на детей в возрасте от полутора до трех лет. "Не решен только вопрос, каким семьям, с каким доходом? Либо с доходом полтора прожиточного минимума на человека, либо два", — сказал он. По его мнению, второй вариант предпочтительнее.
Льготные лекарства
На прямую линию поступило много вопросов об обеспечении льготными лекарствами. Владимир Путин сообщил, что в феврале этого года федеральные средства в полном объеме поступили в регионы, при этом сбои по обеспечению некоторыми лекарствами происходят. "Мы видим, что во многих субъектах Российской Федерации не вовремя организуется соответствующая процедура по покупке, аукционы не вовремя проводятся, нет достаточно хорошо налаженной системы информации даже в рамках одного региона", — отметил он. В частности, президент привел в пример Саратовскую область, где на складах полно лекарств, но до потребителя они не доходят, потому что "в распределительной сети просто нет информации о том, что на складах делается".
После этого в правительстве Саратовской области сообщили о создании горячей линии при региональном минздраве. Губернатор Валерий Радаев заявил, что держит ситуацию на контроле. "Все возникающие проблемы точечно отрабатываются министерством здравоохранения. Из областного бюджета также выделяются дополнительные средства на приобретение лекарств", — сказал он.
В то же время Следственный комитет начал проверку, в ходе которой следователи намерены "установить причины, повлекшие возникновение проблемы, а также дать юридическую оценку действиям (бездействию) лиц, которые обязаны обеспечить своевременность и достаточность медикаментов, поступающих в аптечную сеть". Кроме того, проверки проводятся в Ярославской, Новгородской областях и по Краснодарскому краю.
Железнодорожный переход в селе Варна
На некоторые обращения, направленные на прямую линию, на местах стали реагировать еще до начала программы. Так, жители села Варна Челябинской области пожаловались на ненадлежащие условия пересечения железнодорожных путей на станции Тамерлан Южно-Уральской железной дороги. Следователи Уральского следственного управления на транспорте СК РФ еще до начала "Прямой линии" осмотрели место происшествия, опросили железнодорожников и главу районной администрации, истребовали документы по техническому оснащению железнодорожной станции. В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").
В целом СК начал проверки более чем по десяти обращениям граждан на прямую линию из Калужской, Белгородской, Свердловской, Саратовской областей, Красноярского и Хабаровского краев и Республики Алтай.