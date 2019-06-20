Косатки, сад, водопровод: какие обращения россиян к президенту получили мгновенный отклик

Владимир Путин ответил на вопросы россиян в ходе "Прямой линии". В таком формате президент общается с согражданами в 17-й раз. Как и в прошлом году, на связи со студией находились министры правительства и руководители регионов, которые в прямом эфире отвечали на вопросы по своей компетенции. В результате реакция на многие просьбы была получена еще во время программы. Водопровод в тюменском селе Мария Илларионовна из села Каскара Тюменской области дозвонилась на прямую линию и рассказала об отсутствии водопровода. "Наше село застраивается более 20 лет, но воды у нас как не было, так ее и нет. Жителей более 300, много детишек, ездим за водой в соседние села. Но изначально в соседнем селе была колонка, которую потом срезали. И теперь мы закупаемся водой в бутылках в Тюмени", — сказала она и призналась, что жители надеются на президента.

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Владимир Путин отметил, что в целом по стране доступа к чистой воде не имеют миллионы человек. "В данной ситуации для меня, конечно, странно: вблизи крупного и самодостаточного города Тюмень должно быть вполне достаточно средств для решения проблемы", — сказал он. Губернатор области Александр Моор доложил, что водопровод в селе строился еще в 1970-е годы и находился на балансе птицефабрики. Недавно его передали в ведение предприятия "Тюменьводоканал", и сейчас все желающие могут подавать заявление на техническое подключение. В 2020 году проведут реконструкцию водопровода. Президент предложил губернатору считать, что люди уже подали заявление. "Я прошу вас. Сделайте это как можно быстрее", — сказал он. "Китовая тюрьма" в Приморье В день "Прямой линии" внезапно начала динамично решаться проблема "китовой тюрьмы" в бухте Средняя в Приморье, где около года содержались почти 100 белух и косаток. Животных начали перевозить к Охотскому морю, в район Шантарских островов, где их и выловили.

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Как рассказал вице-премьер Алексей Гордеев, схему перевозки прорабатывала созданная правительством РФ специальная группа, в которую вошли ученые и специалисты. Животным придется сначала преодолеть 1800 км в специальных контейнерах. Это большой стресс, поэтому все это время с ними будут находиться знакомые им тренеры. "Эта операция займет порядка четырех месяцев, мы поручили ее осуществлять и контролировать Всероссийскому НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Когда животные будут помещены в бухту Шантарскую, специалисты продолжат за ними наблюдение", — отметил Гордеев. Чтобы исключить возникновение подобных ситуаций в будущем, правительство РФ приняло решение изменить нормативно-правовую базу и запретить вылов косаток в культурно-просветительских целях, оставить вылов только в научных целях и для народов Крайнего Севера в небольших количествах. Мусор в селе Покровское Ростовской области Жители села Покровское Ростовской области пожаловались на горы мусора и прислали на "Прямую линию" фотографии. "Что же происходит с этой мусорной реформой? Мы тонем в мусоре, по улицам неделями мусор не забирают", — посетовала Ксения Бобятинская. В тот же день губернатор области Василий Голубев доложил, что мусор уже вывезли. "Ситуация в Покровском была известна: мусор там скопился в течение какого-то времени. Но как только была получена информация об этом, площадку очистили, мусор оттуда вывезли в период с 12 по 19 июня", — сказал он. Зеленая зона в Красноярске Жительница микрорайона Солнечный в Красноярске Ксения Бессонова рассказала о перегруженных школах и детских садах, отсутствии зеленых зон. Она отметила, что территорию, на которой планировалось разбить парк, муниципалитет отдал под жилую застройку. "У нас, получается, где новостройки — это большинство всего района Солнечный, — нет ни единой зеленой зоны, нет ни единого парка, ни сквера, то есть нашим детям негде гулять. Пожалуйста, помогите нам в этой проблеме", — сказала она. Президент адресовал вопрос губернатору региона Александру Уссу, который сообщил, что в этом году в микрорайоне была открыта школа и детский сад. "Относительно того, что земля, пригодная для застройки, в том числе социального плана, отдана муниципалитетом под коммерческое жилье, для меня это новость. Если это так, то мы подкорректируем это решение", — пообещал он. Он заверил, что в микрорайоне в любом случае будет создаваться зеленая зона. Владимир Путин рекомендовал губернатору съездить в микрорайон и поговорить с людьми. "Обязательно еще раз там побывайте, посмотрите, что можно сделать для развития инфраструктуры социальной", — сказал он. Пресс-секретарь мэра Красноярска Алена Лунева сообщила, что вопрос строительства школы и детского сада в микрорайоне вынесут на публичное обсуждение, место уже "забронировано". Кроме того, принято решение создать парк "в шаговой доступности" в 2020 году. Зарплаты гражданским сотрудникам МЧС Как обычно, на большинство вопросов оперативно отвечал сам глава государства. Пожарный из города Светлый Калининградской области Станислав Таукачикас сообщил, что сейчас зарплата пожарного составляет 12–13 тыс. рублей в месяц, у него, как у командира отделения, — 16 тыс. руб. "На такую зарплату прожить невозможно при нынешних ценах. Приходится работать на двух работах, от этого страдают семьи", — сказал он.

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