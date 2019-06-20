Доходы, уровень жизни и здравоохранение. О чем спрашивали Путина во время прямой линии

Президент России Владимир Путин считает, что уровень жизни, уровень доходов и здравоохранение являются самыми острыми темами для россиян. Он назвал главным условием роста уровня жизни повышение производительности труда и развитие экономики.

Глава государства согласился с тем, что жить россиянам стало тяжелее. Он объяснил это тем, что несколько лет назад страна столкнулась с несколькими шоками, подорвавшими ситуацию на отечественном рынке и отрицательно сказавшимися на социальной сфере.

По его словам, реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет, наибольший спад был в 2016 году, заявил Путин. Сейчас, по его словам, доходы постепенно восстанавливаются.

При этом президент отметил, что необходимо разделить два понятия — реальные располагаемые доходы населения и заработные платы. По его словам, один из показателей расходов на сегодняшний день — выплаты по кредитам. Глава государства призвал ЦБ обратить внимание на опасность "пузырей" в потребительском кредитовании.

По словам президента, экономика России в настоящее время существенно отличается от ситуации 1990-х годов: нет высокой инфляции, зашкаливающих долгов, зависимости от Международного валютного фонда, а задолженности по заработной плате носят единичный характер.

Путин отметил, что чистой рыночной экономики нет нигде в мире. По его словам, роль государства всегда повышается в период кризиса, а после стабилизации ситуации государство уходит из экономики.