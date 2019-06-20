Доходы, уровень жизни и здравоохранение. О чем спрашивали Путина во время прямой линии

"Прямая линия с Владимиром Путиным" прошла в 17-й раз. Разговор президента с россиянами в прямом эфире продлился 4 часа 08 минут. Всего глава государства ответил на 81 вопрос.
Об уровне жизни и доходах
Президент России Владимир Путин считает, что уровень жизни, уровень доходов и здравоохранение являются самыми острыми темами для россиян. Он назвал главным условием роста уровня жизни повышение производительности труда и развитие экономики.
Глава государства согласился с тем, что жить россиянам стало тяжелее. Он объяснил это тем, что несколько лет назад страна столкнулась с несколькими шоками, подорвавшими ситуацию на отечественном рынке и отрицательно сказавшимися на социальной сфере.
По его словам, реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет, наибольший спад был в 2016 году, заявил Путин. Сейчас, по его словам, доходы постепенно восстанавливаются.
При этом президент отметил, что необходимо разделить два понятия — реальные располагаемые доходы населения и заработные платы. По его словам, один из показателей расходов на сегодняшний день — выплаты по кредитам. Глава государства призвал ЦБ обратить внимание на опасность "пузырей" в потребительском кредитовании.
По словам президента, экономика России в настоящее время существенно отличается от ситуации 1990-х годов: нет высокой инфляции, зашкаливающих долгов, зависимости от Международного валютного фонда, а задолженности по заработной плате носят единичный характер.
Путин отметил, что чистой рыночной экономики нет нигде в мире. По его словам, роль государства всегда повышается в период кризиса, а после стабилизации ситуации государство уходит из экономики.
О зарплатах и пенсиях
Путин заявил, что темпы роста реальной зарплаты в мае 2019 года составили 2,8%. По его словам, повышение зарплаты с начала года коснулось 44 млн человек. При этом увеличение минимального размера оплаты труда затронуло 3,7 млн россиян. Глава государства признал, что в стране существует большая разница в зарплатах по отраслям и регионам.
Индексация пенсий по старости в России в 2019 году составила 7,05%, сообщил президент. Он напомнил, что с 1 апреля 2019 года повышены на 2% государственные и социальные пенсии, а с 1 октября будут повышены пенсии военным пенсионерам на 4,3% одновременно с повышением денежного довольствия военнослужащим.
О льготной ипотеке, выплатах на ребенка
Путин сообщил, что с 1 января 2020 года выплаты на ребенка в среднем по 10–11 тыс. рублей будут распространены на семьи со средним доходом в два прожиточных минимума. Он поручил правительству подумать над тем, чтобы в регионах Сибири и Урала ввести дополнительные выплаты на третьих детей в семье в размере одного прожиточного минимума ребенка, по аналогии с тем, как это сделано в 65 регионах с негативной демографией.
Президент считает ошибкой правительства то, что банки не соглашаются перейти на льготную ипотеку для многодетных семей. В частности, Минфин не выделил банкам деньги на компенсацию льготной ипотеки для семей с детьми. При этом Путин отметил, что "в принципе, эта проблема уже решена".
Глава государства заявил, что правительству и регионам необходимо выработать правовую систему строительства социнфраструктуры в новых правилах жилищного строительства, а также определить источники финансирования таких работ.
О нацпроектах
Национальные проекты призваны поставить экономику России на новые рельсы, поднять уровень благосостояния и обеспечить безопасность страны на длительную перспективу, заявил президент.
По его словам, результаты нацпроектов должны начать ощущаться уже в нынешнем году. Он напомнил, что все задачи распределены по отдельным направлениям и "по каждому направлению есть индикаторы, которых надо добиться".
Путин отметил, что меры, принятые правительством и ЦБ для обеспечения финансирования нацпроектов, в частности повышение НДС, оказались правильными.
Глава государства подчеркнул, что каждый министр лично отвечает за результаты реализации нацпроектов.
О здравоохранении
Президент назвал основными проблемами здравоохранения дефицит медицинских специалистов и недостаточное лекарственное обеспечение. По его словам, доступность первичного звена здравоохранения сократилась в 17 регионах.
Путин считает необходимым выравнивание зарплат медработников по регионам. При этом он отметил, что в целом по стране у врачей зарплаты в этом году уже выросли на 5%, а рост заработных плат среднего медицинского персонала составляет 3,5%.
Глава государства также обратил внимание региональных властей на решение проблемы жилья для врачей. Он отметил, что уже сейчас выделяются денежные средства из бюджета в рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер".
Президент заявил, что жизненно важные лекарства закупаются по полному списку только в семи регионах, в остальных субъектах список необходимых препаратов сокращается. Он отметил, что закупка лекарств идет из федеральных и региональных источников, деньги в полном объеме были перечислены в феврале.
Путин напомнил, что финансирование закупок препаратов для борьбы с раком увеличено в два раза. Этому вопросу, по его словам, уделяется особое внимание, он выделен в самостоятельное направление в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
Президент призвал выработать систему отчетности для контроля оборота наркотических средств при оказании паллиативной медицинской помощи. Он также заявил о необходимости наладить систему повышения квалификации врачей и контроль за этим процессом.
Глава государства поручил главе Минздрава Веронике Скворцовой разобраться с уровнем заработных плат врачей скорой помощи в регионах.
О санкциях и отношениях с Западом
Путин уверен, что кардинально отношение Запада к России не изменится, даже если Москва пойдет на уступки и согласится выполнить все требования оппонентов.
Он обратил внимание на то, что западные страны, в первую очередь США, оказывают давление даже на те государства, с которыми у них нет политических разногласий. В частности, по его словам, атака на Huawei — это элемент политики сдерживания Китая, который начал навязывать конкуренцию США.
Глава государства уточнил, что РФ недополучила из-за санкций с 2014 года $50 млрд, Евросоюз потерял $240 млрд, США — $17 млрд, Япония — $27 млрд.
По его словам, объем программы импортозамещения в РФ в связи с санкциями составил 667 млрд рублей. Президент заявил, что "Яндекс" не без поддержки государства успешно конкурирует на российском рынке с такими мировыми гигантами, как Google.Путин считает возможным обсудить с президентом США Дональдом Трампом вопросы международной безопасности и двусторонние отношения. Он назвал антироссийские санкции США ошибкой, но, по его словам, американцы придут к ее осознанию и могут ее исправить. Президент уточнил, что Россия многократно предлагала США начать диалог по выработке правил действий в киберпространстве, однако до сих пор не получила ответа от американской стороны.
Российский лидер отметил, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном настолько, насколько к нему готовы американские партнеры.
О доходах чиновников и борьбе с коррупцией
Резкое снижение зарплат министрам и другим руководителям привело бы к оттоку квалифицированных кадров, сказал Путин. По его словам, лучше двигаться в сторону повышения доходов рядовых работников.
При этом глава государства согласился с тем, что разница в зарплатах между обычными работниками и руководителями не должна быть запредельной.
Борьба с коррупцией будет вестись гласно, а все уголовные дела по коррупционным преступлениям будут доводиться до конца, заявил Путин. В числе главных факторов противодействия этому явлению президент назвал неизбежность наказания, последовательность и бескомпромиссность. При этом он отметил, что число таких преступлений сокращается.
Президент положительно оценил готовность партии "Единая Россия" брать на себя ответственность за принятие непопулярных, но нужных стране решений.
О развитии технологий и поддержке бизнеса
Путин призвал правительство принимать решения по поддержке развития технологий, которые касаются безопасности, в чувствительных сферах жизни страны — в сфере госуправления, энергетики, финансовой сфере, в крупных компаниях. Он заявил о необходимости создания системы преференций и правовой базы для развития технологий.
По словам президента, особенно важно с коллегами из правительства подумать над обеспечением рынка для российских программистов.
Внеплановые проверки со стороны контрольно-надзорных органов в отношении малого бизнеса сократились на 11%, сообщил президент. Он отметил, что на период 2019–2020 годов продлили надзорные каникулы в отношении малого бизнеса.
Реестр проверок бизнеса контрольно-надзорными органами будут вести и сами предприниматели, что позволит обеспечить соблюдение их прав, сказал президент. По словам главы государства, проверяющие организации в итоге должны стать для бизнеса скорее менторами и помощниками.
О наказании за экономические преступления
Арестами в сфере экономических правонарушений злоупотреблять нельзя, считает Путин. По его словам, в качестве меры пресечения можно использовать залог.
Президент поручил Генпрокуратуре и Верховному суду до конца года представить предложения по мерам пресечения при таких преступлениях.
Глава государства считает необходимым изменить применение статьи 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем") в отношении бизнеса, так как под нее можно подвести совет директоров любой компании.
О ситуации на Украине, в Сирии и Иране
Для урегулирования конфликта в Донбассе необходима политическая воля со стороны нового украинского руководства во главе с президентом Владимиром Зеленским, считает российский лидер. При этом он с сожалением отметил, что пока ситуация на востоке Украины не меняется в лучшую сторону. Президент напомнил, что Зеленский сделал эту тему "ядром всей своей избирательной кампании".
Вопрос освобождения украинских граждан, которые находятся в заключении на территории РФ, должен решаться на взаимной основе, считает президент.
Путин пообещал максимально либерализовать для граждан Украины процесс получения российского гражданства.
Вопрос политического урегулирования в Сирии возможно решить совместными усилиями всех заинтересованных игроков, в том числе США, заявил Путин. По его словам, к решению должны быть подключены Египет, Израиль, Иордания и другие страны Ближнего Востока, а также европейские государства, потому что они "страдают от потока мигрантов".
Говоря о ситуации в Иране, Путин отметил, что применение американцами силы против Тегерана обернется катастрофой, последствия военного решения очень трудно просчитать.
О злоупотреблениях в делах по наркотикам и фейковых новостях
Путин не считает, что надо либерализовать сферу перевозки, хранения и распространения наркотиков. По его мнению, за эти преступления виновные должны нести ответственность.
При этом президент отметил, что МВД необходима структура по борьбе со злоупотреблениями в делах по наркотикам. Он считает, что необходимо наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было никаких правонарушений с их стороны.
Проблема распространения заведомо ложных новостей становится все более острой, но пока рано делать вывод о том, нужно ли ужесточать соответствующий закон, отметил Путин. При этом он подчеркнул, что речь в законе идет о борьбе именно с целенаправленным распространением заведомо ложной информации.
Говоря о законе о надежном Рунете, президент заявил, что документ нужен не для того, чтобы изолировать российский сегмент, а чтобы обеспечить его бесперебойную работу.
О росте цен на авиаперевозки
Путин считает рост тарифов на авиаперевозки непомерным. Он отметил, что правительство принимает необходимые меры для решения этого вопроса.
Президент сообщил, что в прошлом году цены на авиабилеты выросли на 9,5%, что связано как с ростом стоимости обслуживания самолетов в аэропортах, так и с ростом стоимости авиационного топлива.
Глава государства выступил за то, чтобы авиакеросин и битум были включены в соглашение с нефтяниками по стабилизации цен на бензин и дизельное топливо.
О вооруженных силах и "оборонке"
Россия удерживает лидерство в создании современного вооружения, несмотря на последовательное сокращение военных расходов, заявил Путин. По его словам, РФ "обеспечивает не только военный и ядерный паритет, но оказывается еще на два шага впереди наших конкурентов". При этом, по мнению президента, мощь государства в первую очередь определяется не военным потенциалом, а экономикой.
Путин сообщил, что Россия обеспечивает безопасность своей энергосистемы, чтобы противостоять кибератакам.
Глава государства сообщил, что решение набирать девушек в Нахимовское училище находится в проработке. Он также заявил, что не видит каких-либо ограничений для девушек, желающих служить в истребительной или штурмовой авиации.
Президент поручил министру обороны Сергею Шойгу продумать совместно с Министерством культуры РФ и Пушкинским музеем вопрос организации музея Щукина в здании, находящемся на балансе Минобороны.
Об отношениях с Белоруссией
Вопрос об объединении России и Белоруссии в одно государство сегодня не стоит, сказал Путин, подчеркнув, что речь идет только о создании Союзного государства. При этом президент уточнил, что в этом договоре есть много единых элементов вплоть до создания союзного парламента и введения единой валюты.
Президент назвал возвращение к Советскому Союзу маловероятным и возможным только через "очень тяжелые конфликты".