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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

Путин поручил Скворцовой разобраться с уровнем зарплаты врачей скорой помощи в регионах

В ходе прямой линии президент на экранах в студии заметил сообщение о проблеме, на которую указали медики "неотложек"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение главе Минздрава Веронике Скворцовой разобраться с уровнем заработных плат врачей скорой помощи в регионах. В ходе прямой линии глава государства на экранах в студии заметил сообщение о проблеме, на которую указали медики "неотложек".

"Была информация по поводу заработной платы в скорой помощи, - сказал он. - Я попрошу Веронику Игоревну [Скворцову, министра здравоохранения], чтобы она в региональном разрезе... там конкретный регион назывался, надо посмотреть по регионам, что там происходит с точки зрения заработной платы в скорой помощи".

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Путин, Владимир ВладимировичСкворцова, Вероника ИгоревнаРоссия"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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