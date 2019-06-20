Путин поручил Скворцовой разобраться с уровнем зарплаты врачей скорой помощи в регионах

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение главе Минздрава Веронике Скворцовой разобраться с уровнем заработных плат врачей скорой помощи в регионах. В ходе прямой линии глава государства на экранах в студии заметил сообщение о проблеме, на которую указали медики "неотложек".

"Была информация по поводу заработной платы в скорой помощи, - сказал он. - Я попрошу Веронику Игоревну [Скворцову, министра здравоохранения], чтобы она в региональном разрезе... там конкретный регион назывался, надо посмотреть по регионам, что там происходит с точки зрения заработной платы в скорой помощи".