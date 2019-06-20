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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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Путин согласен с идеей применять залог как меру пресечения при экономических преступлениях

В этой сфере "нельзя злоупотреблять арестами", уверен глава государства

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что залог можно использовать в качестве меры пресечения по экономическим преступлениям.

"Нельзя злоупотреблять арестами в сфере экономических правонарушений. Использовать залог можно и нужно в качестве меры пресечения наряду с домашним арестом и подпиской о невыезде", - заявил президент в ходе прямой линии.

До начала декабря Генпрокуратура и Верховный суд должны сделать предложения по мерам пресечения при экономических преступлениях, добавил Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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