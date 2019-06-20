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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

Путин: атака на Huawei стала отражением политики сдерживания развития Китая

Атака на Huawei стала отражением политики сдерживания развития Китая - Путин.

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Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитай"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
Путин: Минфин не выделял банкам деньги на компенсацию льготной ипотеки для семей с детьми
Сейчас эта проблема уже исправлена, отметил глава государства
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