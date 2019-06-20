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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

Путин считает непомерным рост тарифов на авиаперевозки

Кабмин предпринимает необходимые меры для решения этого вопроса, заверил президент

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал рост тарифов на перевозки "непомерным".

"Что касается авиационных перевозок - они растут на самом деле. Они у нас выросли за последнее время. А вот то, что непомерно растут тарифы на перевозки, так cкажем, авиационные билеты - здесь ничего хорошего нет", - заявил он в эфире телепрограммы "Прямая линия с Владимиром Путиным".

Он также отметил, что правительство предпринимает необходимые меры для решения этого вопроса. "Мы сохранили НДС на все авиационные перевозки, в том числе и через Москву. А те авиационные перевозки, которые осуществляются не через Москву, для стимулирования межрегиональных перевозок там НДС вообще обнулен. В целом, это хорошие меры", - отметил президент.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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