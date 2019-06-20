Путин: чистой рыночной экономики нет

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Чистой рыночной экономике нет нигде в мире, роль государства всегда повышается в период кризиса, а после стабилизации ситуации государство уходит из экономики. Об этом президент России заявил во время "Прямая линия с Владимиром Путиным".

"Чистой рыночной экономики, либо чистой административно-командной просто не существует. А вот смешенная - она во всем мире присутствует. Как только начинаются какие-то сбои в экономике, какие-то проблемы, тут же возрастает роль государства. Как только накопления возрастают, как только ситуация успокаивается, сразу государство из экономики уходит", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что страны со смешенной экономикой, например Китай или Индия, развиваются быстрее.

По словам президента, в западных экономиках также никто не против участия государства. "Посмотрите, там никто ничего не имеет против, наоборот, подталкивают такую тему, как стратегическое планирование в отраслях. Это все есть, поэтому и нам нужно использовать все это", - сказал президент.

По его мнению, главное, на что нужно обратить внимание - это мотивация. "В какой бы системе человек не работал, в плановой или рыночной, мотивация должна быть обеспечена", - резюмировал он.

Экономика России

Экономика России сейчас существенно отличается от ситуации 1990-х годов: нет высокой инфляции, "зашкаливающих" долгов, зависимости от Международного валютного фонда (МВФ) и задолженностей по заработной плате, заявил президент.

"Нет экономической системы 90-х годов. Во-первых, у нас нет такой инфляции, которая была - 30 с лишним процентов. У нас нет таких долгов, которые зашкаливали. У нас нет зависимости от МВФ. Наоборот, наши золотовалютные резервы растут, они сейчас превысили планку в $500 млрд и продолжают расти", - сказал Путин.

Он также отметил, что задолженности по зарплате носят единичный характер. "Что было в 90-х, когда по полгода не платили зарплату, денежное довольствие военнослужащим не платили месяцами, единственным источником существования часто оставалась пенсия - ничего подобного сейчас нет", - подчеркнул президент.

По итогам 2018 года рост экономики РФ составил 2,3%. Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, объем ВВП страны в текущем году увеличится на 1,3%. Однако первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов и министр экономического развития Максим Орешкин неоднократно допускали, что рост российской экономики может превысить прогнозный уровень.