Путин: "Яндекс" не без поддержки государства успешно конкурирует в России с Google

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Компания "Яндекс" не без поддержки государства успешно конкурирует на российском рынке с такими мировыми гигантами как Google. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос гендиректора компании "Яндекс" в России Елены Буниной о правовом регулировании развития технологий.

"У нас открытый рынок, он не защищен, а наша [российская] компания, такая замечательная компания как ваша, "Яндекс", успешно конкурирует на нашем рынке с такими гигантами, как Google, - все-таки это тоже не без поддержки государства", - сказал он.

Программа "Прямая линия с Владимиром Путиным", уже 17-я по счету с 2001 года, проходит в классическом формате. Президент находится в студии в Гостином дворе, откуда он отвечает на интересующие россиян вопросы, поступившие как по телефону, так и через сайт прямой линии или специальное приложение. При необходимости глава государства может выходить на связь по тем или иным вопросам с руководителями регионов и с министрами.

Обычно по итогам прямой линии Путин оформляет список поручений, назначая ответственных и сроки исполнения каждого задания.