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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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Путин считает возможным обсудить с Трампом мировую безопасность и двусторонние отношения

Также могут быть затронуты вопросы экономики, отметил президент

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает возможным обсудить с главой Белого дома Дональдом Трампом вопросы международной безопасности и двусторонние отношения.

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"Нам есть о чем поговорить и в сфере международной безопасности, разоружения - у нас заканчивается Договор СНВ-3 в ближайшее время, - да и с точки зрения налаживания нормальных межгосударственных отношений во всех областях, в том числе и в экономике", - сказал Путин в четверг во время прямой линии.

Вопрос санкций

Путин также отметил, что санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении России, являются ошибкой, но американцы придут к ее осознанию и могут ее исправить.

"Что касается санкций, то на мой взгляд, это - большая ошибка со стороны Соединенных Штатов, но надеюсь, что когда-то осознание этого придет и это будет исправлено", - сказал он.

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Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияТрамп, Дональд"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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