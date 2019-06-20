Путин считает возможным обсудить с Трампом мировую безопасность и двусторонние отношения

"Нам есть о чем поговорить и в сфере международной безопасности, разоружения - у нас заканчивается Договор СНВ-3 в ближайшее время, - да и с точки зрения налаживания нормальных межгосударственных отношений во всех областях, в том числе и в экономике", - сказал Путин в четверг во время прямой линии.

Вопрос санкций

Путин также отметил, что санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении России, являются ошибкой, но американцы придут к ее осознанию и могут ее исправить.

"Что касается санкций, то на мой взгляд, это - большая ошибка со стороны Соединенных Штатов, но надеюсь, что когда-то осознание этого придет и это будет исправлено", - сказал он.