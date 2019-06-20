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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

Путин уверен, что отношение Запада к России кардинально не изменится

Путин уверен, что кардинально отношение Запада к России не изменится.

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Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
Онлайн
"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019. Онлайн
Президент отвечает на вопросы граждан в прямом эфире в 17-й раз
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