Путин отметил готовность "Единой России" принимать ответственность за непопулярные решения

Во время телепрограммы "Прямая линия с Владимиром Путиным" российский лидер решил ответить на несколько вопросов, которые увидел на экранах в студии, где проводится программа. "Я отреагирую на некоторые вещи, которые увидел на экране - это вопросы политического характера. Чтобы не было впечатления, что мы уходим от этих вопросов", - пояснил президент.

Он зачитал один из выбранных вопросов: "Куда нас ведет эта банда патриотов из "Единой России". Отвечая на него, президент указал, что "когда люди берут на себя ответственность, в том числе за принятие не очень популярных, но чрезвычайно нужных стране решений, это значит, что это зрелые люди, которые ставят целью своей жизни и политической карьеры укрепление страны и улучшение жизни людей".

"Не буду называть бандой тех людей, которые были у руля в 1990-х годах, но хочу отметить, что за это время у нас полностью развалилась социальная сфера, промышленность, мы утратили оборонку, практически развалили вооруженные силы, довели страну до кровопролития на Кавказе и поставили страну на грань утраты суверенитета и развала", - заявил Путин.

Он добавил, что "далеко не все люди, которые работали в 1990-е годы, несут за это ответственность, но, наверняка, если это произошло, то есть и те, кто за это ответственность должен нести".

"Не хочу называть их бандой, но в целом это результат их работы", - выразил уверенность глава государства.