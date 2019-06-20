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Путин не считает нужным либерализовать сферу хранения и распространения наркотиков

Описание
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ТАСС, 20 июня. Путин не считает нужным либерализовать сферу перевозки, хранения и распространения наркотиков. Президент также Путин считает, что в системе современной безопасности МВД надо создать структуру, которая займется злоупотреблениями при делах, подобных делу Голунова.

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