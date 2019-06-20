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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

Путин отметил обострение проблемы фейковых новостей

Путин отмечает обострение проблемы фейковых новостей.

Новость дополняется

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
Прокуратура и СК проверят обращение к Путину об отсутствии воды в селе под Тюменью
Прокурор региона держит ситуацию на особом контроле
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