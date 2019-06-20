{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
Обновлено 

Путин отмечает необходимость создания системы преференций для развития технологий

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Систему преференций и правовую базу для развития современных технологий необходимо создавать в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

"Нужно создавать систему преференций, и мы постараемся это сделать, в том числе налоговые преференции", - подчеркнул он.

Также он отметил, что особенно важно с коллегами из правительства подумать над обеспечением рынка для российских программистов. "Особенно в чувствительных сферах - госуправления; в сфере чувствительных отраслей производства - скажем, в энергетике, в системе управления; в финансовой сфере; в крупных наших компаниях, чтобы безусловно гарантировать суверенитет и обеспечить безопасность", - сказал он, отметив, что нужно принимать решения на правительственном уровне.

Путин также отметил важность господдержки развития технологий, касающихся безопасности страны.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
Путин согласен с идеей применять залог как меру пресечения при экономических преступлениях
В этой сфере "нельзя злоупотреблять арестами", уверен глава государства
Читать полностью