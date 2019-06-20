Путин отмечает необходимость создания системы преференций для развития технологий

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Систему преференций и правовую базу для развития современных технологий необходимо создавать в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

"Нужно создавать систему преференций, и мы постараемся это сделать, в том числе налоговые преференции", - подчеркнул он.

Также он отметил, что особенно важно с коллегами из правительства подумать над обеспечением рынка для российских программистов. "Особенно в чувствительных сферах - госуправления; в сфере чувствительных отраслей производства - скажем, в энергетике, в системе управления; в финансовой сфере; в крупных наших компаниях, чтобы безусловно гарантировать суверенитет и обеспечить безопасность", - сказал он, отметив, что нужно принимать решения на правительственном уровне.

Путин также отметил важность господдержки развития технологий, касающихся безопасности страны.