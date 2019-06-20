Путин поручил Шойгу продумать вопрос создания музея Щукина в здании на балансе Минобороны

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу продумать совместно с Министерством культуры РФ и Пушкинским музеем вопрос организации музея Щукина в здании, находящемся на балансе Минобороны.

"Думаю, в качестве первого шага можно было бы поручить Министерству обороны, надеюсь, министр меня услышит, продумать в качестве варианта, чтобы само Министерство обороны… организовало эту работу и создало там музей Щукина. С вашим участием и под руководством и при прямом содействии Министерства культуры", - сказал он во время прямой линии, отвечая на соответствующую просьбу директора Пушкинского музея Марины Лошак.

По словам главы государства, не нужно "выдирать из середины имущественного комплекса и передавать в город либо в Минкультуры элементы единого на сегодняшний день имущественного комплекса".

Директор ГМИИ в свою очередь напомнила, что на днях в музее открылась масштабная выставка "Щукин. Биография коллекции". Ее уникальность в том, что в экспозиции воссоединилась коллекция Сергея Щукина, которая после революции была национализирована и со временем распределена между ГМИИ и Эрмитажем.

"Недалеко от нашего музея находится его дом - особняк Трубецких, где жил он [Сергей Щукин]. В стенах которого висело 50 Пикассо, 38 Матиссов, 16 Гогенов таитянского периода, лучшее Моне, лучшие образцы французского искусства XX века <…> Этот дом находится вне поля культуры, а мне кажется, очень важно, чтобы он находился в этом поле", - сказала Лошак.

При этом, добавила она, неважно, какому музею он будет принадлежать - важно сохранить память для культуры. "Одно решение - это музей про семью Щукиных, потому что и трое его братьев великие коллекционеры и жертвователи", - отметила Лошак.

О здании

Дом, который Щукин приобрел в 1882 году и в котором хранил купленные шедевры, находится по адресу Большой Знаменский переулок, 8. Это бывший особняк князей Трубецких, а ныне здание Министерства обороны РФ. В этом доме хранились работы Моне, Гогена, Сезанна, Матисса, Пикассо и многих других.