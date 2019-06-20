Путин: вопрос урегулирования в Сирии нужно решать совместно всем заинтересованным странам

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Вопрос политического урегулирования в Сирии возможно решить совместными усилиями всех заинтересованных игроков, в том числе США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

"Можно договариваться с нашими партнерами о решении тех или иных насущных проблем. Одна из тех проблем, которые мы вместе должны решать, прежде всего с теми нашими коллегами, с которыми мы добились существенного движения вперед - я имею в виду Турцию, Иран, - и с другими вовлеченными в этот конфликт странами, из них, конечно, прежде всего с Соединенными Штатами, это вопросы, связанные с политическим урегулированием, созданием конституционного комитета и началом его функционирования, правилами его работы", - сказал он.

Кроме того, к сирийскому урегулированию должны быть подключены Египет, Израиль, Иордания и другие страны Ближнего Востока, а также европейские государства, потому что они "страдают от потока мигрантов", добавил Путин.

"Нужно вместе всем консолидированно работать", - резюмировал президент.

Отвечая на вопрос о том, возможна ли "большая сделка" России и США по Сирии, Путин подчеркнул: "Что значит сделка? Это какое-то коммерческое предприятие. Нет, мы не торгуем ни нашими союзниками, ни нашими интересами, ни нашими принципами".