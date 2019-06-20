Путин: Минфин не выделял банкам деньги на компенсацию льготной ипотеки для семей с детьми

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Минфин не выделял достаточно финансовых ресурсов банкам на компенсацию льготной ипотеки для семей с детьми, сейчас проблема решена и все необходимые средства выделены, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

"6% за ипотеку - что здесь происходит. Действительно, есть такое решение, есть такое поручение, что для семей, у которых появился второй и третий ребенок, должна быть обеспечена льготная ипотека в 6%. Можно ли меньше? Можно. И это уже делается на Дальнем Востоке - там 5%, - сказал президент. - Что произошло с этими 6%? И, действительно, я видел в пачке вопросов, которую смотрел вчера и позавчера - людям трудно решить проблему с банками, на 6% не переходят в отношении кредитов, которые были ранее выданы, не пересчитывают. Это реальная ошибка правительства России, соответствующих структур".

"В чем она заключается? В том, что Минфин не выявил достаточных ресурсов для компенсации банкам на эти цели", - подчеркнул Путин. "Но еще до этой линии, поскольку я знакомился с материалами и вопросами, я переговорил с членами правительства, в том числе с руководством Минфина. В принципе, эта проблема уже решена, Минфин выделил необходимые ресурсы. Надеюсь, что в ближайшее время все будет видно на практике", - добавил Путин.