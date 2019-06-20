СК проверяет данные о непоступлении лекарств со складов в аптеки под Саратовом

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Следователи проверяют данные, озвученные в ходе прямой линии с Владимиром Путиным, о непоступлении лекарств со кладов в аптечные сети и к потребителям в Саратовской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"В ходе проверки будет проведен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователям предстоит установить причины, повлекшие возникновение проблемы, а также дать юридическую оценку действиям (бездействию) лиц, которые обязаны обеспечить своевременность и достаточность медикаментов, поступающих в аптечную сеть", - сообщили в СК.

В ведомстве отметили, что по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина проводятся проверки в Ярославской, Новгородской областях и Краснодарскому краю по информации федеральных СМИ о проблемах с льготным обеспечением лекарственными препаратами жителей регионов. Также он поручил соответствующему подразделению центрального аппарата ведомства запросить информацию у Росздравнадзора по итогам проверок о нарушениях прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов, в ряде субъектов РФ.