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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

В Красноярске определили место под строительство школы и детсада в микрорайоне "Солнечный"

В четверг о переполненных школах и детсадах в микрорайоне во время прямой линии с президентом рассказала жительница города Ксения Бессонова

КРАСНОЯРСК, 20 июня. /ТАСС/. Вопрос строительства школы и детского сада в микрорайоне жилого массива "Солнечный" в Советском районе Красноярска вынесут на публичное обсуждение. Место под их строительство уже определено, сообщила ТАСС пресс-секретарь мэра города Алена Лунева.

В четверг во время прямой линии к президенту РФ Владимиру Путину обратилась жительница Красноярска Ксения Бессонова, которая рассказала о переполненных школах и детсадах в Солнечном, а также об отсутствии зеленых зон и площадок для прогулок с детьми. Путин дал поручение губернатору Александру Уссу разобраться с ситуацией. СК РФ инициировал доследственную проверку.

"Темой школы и детского сада в третьем микрорайоне "Солнечный" мы занимаемся уже с прошлого года. Уже "забронировали" место для этих социальных учреждений в детальном проекте планировки третьего микрорайона. В ближайшее время он будет вынесен на публичные обсуждения", - сказала Лунева.

По ее словам, вопрос строительства парка в микрорайоне требует дополнительной проработки.

Микрорайон "Солнечный" находится в Советском районе Красноярска, на окраине города. Застройка микрорайона началась в 80-е годы прошлого века.

Теги
РоссияКрасноярский край"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
Жители микрорайона на окраине Красноярска добиваются строительства детсада более двух лет
По словам жительницы "Солнечного" Ксении Бессоновой, обратившейся на прямую линию с Владимиром Путиным, в 2017 году на месте планируемого учреждения было выдано разрешение на строительство жилых домов
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