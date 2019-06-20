В Красноярске определили место под строительство школы и детсада в микрорайоне "Солнечный"

КРАСНОЯРСК, 20 июня. /ТАСС/. Вопрос строительства школы и детского сада в микрорайоне жилого массива "Солнечный" в Советском районе Красноярска вынесут на публичное обсуждение. Место под их строительство уже определено, сообщила ТАСС пресс-секретарь мэра города Алена Лунева.

В четверг во время прямой линии к президенту РФ Владимиру Путину обратилась жительница Красноярска Ксения Бессонова, которая рассказала о переполненных школах и детсадах в Солнечном, а также об отсутствии зеленых зон и площадок для прогулок с детьми. Путин дал поручение губернатору Александру Уссу разобраться с ситуацией. СК РФ инициировал доследственную проверку.

"Темой школы и детского сада в третьем микрорайоне "Солнечный" мы занимаемся уже с прошлого года. Уже "забронировали" место для этих социальных учреждений в детальном проекте планировки третьего микрорайона. В ближайшее время он будет вынесен на публичные обсуждения", - сказала Лунева.

По ее словам, вопрос строительства парка в микрорайоне требует дополнительной проработки.

Микрорайон "Солнечный" находится в Советском районе Красноярска, на окраине города. Застройка микрорайона началась в 80-е годы прошлого века.