В саратовском минздраве открыли горячую линию по вопросам здравоохранения

САРАТОВ, 20 июня. /ТАСС/. Горячая линия по вопросам здравоохранения открылась в Саратовском минздраве, сообщила в четверг пресс-служба губернатора региона после того, как в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным министр здравоохранения Вероника Скворцова назвала область в числе регионов, где власти плохо справляются с лекарственным обеспечением.

"Тему лекарственного обеспечения в регионе держу на постоянном контроле. В минздраве создана и работает горячая линия. На ее номер может обратиться любой житель региона и получить информацию по интересующему его вопросу", - цитирует пресс-служба губернатора Саратовской области Валерия Радаева.

По данным пресс-службы, власти региона детально проанализировали ситуацию со снабжением препаратами больных, в том числе инсулинозависимых граждан. "Все возникающие проблемы точечно отрабатываются министерством здравоохранения. Из областного бюджета также выделяются дополнительные средства на приобретение лекарств", - приводятся в сообщении слова главы региона.

Ранее ТАСС сообщал, что в 2018 году 28-летняя жительница Саратова умерла, не получая лекарства от диабета. По данным прокуратуры, рецепты на жизненно необходимые для нее препараты врачи не выписывали из-за их нехватки их в аптеках. СК возбудил уголовное дело в связи с гибелью женщины. Позже власти региона сообщили, что жительница Саратова, болевшая диабетом и скончавшаяся в больнице, получала лекарства в полном объеме.