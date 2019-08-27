Последнюю группу косаток из "китовой тюрьмы" выпустили в Охотское море

"Животные проделали путь в 1800 км из бухты Средней Приморского края к побережью Охотского моря, длившийся пять дней. Несмотря на сложности с тяжелой дорожной ситуацией в Приморье, вызванной продолжительными ливнями, паводком и поднятием уровня воды в реке Амур, морские млекопитающие были успешно доставлены к месту выпуска. Две косатки и шесть белух после проведения необходимых процедур по реадаптации, взятию анализов и установке спутниковых меток были выпущены в естественные условия обитания. Таким образом, все 10 косаток из бухты Средняя на сегодняшний день находятся на свободе", - говорится в сообщении пресс-службы.

Косаток - самку Харю и самца Фореста - выпускали одновременно через транспортировочную клеть, установленную на катамаране, где животным сделали массаж, восстановив мышечный тонус. Отойдя на судне на 500 м от берега, косатки одновременно оказались в море. Они некоторое время покружили возле берега, а затем вместе ушли в северную часть залива. За их поведением следят представители ВНИРО, которые будут осуществлять сопровождение животных в первые дни нахождения в дикой природе, отмечается в сообщении.

Выпуск белух

По информации ВНИРО, после того, как косатки отошли от места выпуска на безопасное расстояние, началась процедура подготовки и выпуска белух. Их выпускали поочередно непосредственно возле берега. Сначала кран опускал носилки, в которых находилось животное, на мягкий мат на берегу. Здесь ученые производили замеры белух, брали анализ крови, тканей и выдоха, после чего кран поднимал носилки и опускал в воду возле берега на глубину 1,5 м, где два тренера помогали животному аккуратно освободиться из носилок, чтобы не повредить плавники.

Белухи сразу ныряли под воду и визуально отследить их перемещение было невозможно. Двум крупным особям установили спутниковые метки, которые будут фиксировать их местоположение в открытом море.

Четвертый этап операции по выпуску косаток и белух из бухты Средняя в естественную среду начался 22 августа. Животных перевозили по отработанному маршруту: бухта Средняя - Хабаровск - Николаевский район - побережье Охотского моря. Накануне косатки и белухи были доставлены судном по Амуру в Николаевский район.

В новость внесены изменения (10:56 мск) - добавлены подробности.