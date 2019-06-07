Суд в Приморье назначил одной из фирм отловщиков косаток штраф в 28 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 7 июня. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Владивостока признал одну из фирм, участвовавших в отлове косаток, находящихся в бухте Средней, виновной в нарушении правил рыболовства и назначил штраф в размере 28,173 млн рублей.

"Суд постановил: ООО "Белый кит" признать виновным в совершении административного правонарушения и подвергнуть его наказанию в виде штрафа в двукратном размере стоимости водных биологических ресурсов, равном 28,173 млн рублей без конфискации судна и орудий лова", - сказал судья.

Представители ООО "Белый кит" сообщили ТАСС, что планируют обжаловать решение в Приморском краевом суде.

В конце мая от Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю в суд поступили документы по трем делам об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство) в отношении юридических лиц ООО "Белый кит", ООО "Афалина", ООО "Сочинский дельфинарий" и ООО "Океанариум-ДВ".

С лета прошлого года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и одна косатка пропали. В полицию было подано заявление о пропаже животных, однако в возбуждении дела отказали. При этом, по данным следствия, животных вылавливали с нарушениями. По факту незаконного вылова биоресурсов возбудили уголовное дело.

31 мая городской суд Южно-Сахалинска частично удовлетворил иск сахалинских общественных организаций в отношении Росрыболовства, признав приказ ведомства, на основании которого выдалавались разрешения на отлов, незаконным. Однако решение о выпуске животных принято не было, так как суд не поддержал предъявленные зоозащитниками в адрес Росприроднадзора обвинения в бездействии. Решение суда намерены обжаловать как зоозащитники, так и Росрыболовство.