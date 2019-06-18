Жан-Мишель Кусто отправил вопрос о косатках на прямую линию с Путиным

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Жан-Мишель Кусто отправил вопрос о судьбе косаток и белух из бухты Средняя в Приморье на "Прямую линию с Владимиром Путиным", сообщила во вторник пресс-служба океанолога.

Что известно о "китовой тюрьме" в Приморье

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"Известный французский океанолог и защитник Мирового океана попросил российского президента принять окончательное решение об освобождении узников "китовой тюрьмы" и возвращении их в места традиционного обитания", - говорится в сообщении.

Кусто отмечает, российские ученые и международная команда рекомендовали возвраить животных в районы их традиционного местообитания.

По словам Кусто, для него будет честью лично встретиться с президентом, чтобы обеспечить успешный выпуск косаток.

В центре передержки в бухте Средняя содержались 11 незаконно выловленных для продажи в Китай косаток и 90 белух. Три белухи пропали, позже стало известно об исчезновении одной косатки. Было возбуждено уголовное дело в связи с незаконным выловом биоресурсов.

Контрольное управление администрации президента РФ ранее взяло вопрос освобождения белух и косаток из бухты Средняя на особый контроль. Решить дальнейшую судьбу животных должен консилиум ученых.