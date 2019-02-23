Белый дом отчеканил памятные жетоны в честь грядущего второго саммита США - КНДР

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Белый дом отчеканил памятные металлические жетоны в честь запланированных на 27-28 февраля американо-северокорейских переговоров на высшем уровне. Жетон доступен для заказа на сайте официального сувенирного магазина Белого дома, стоимость изделия составляет $100.

По центру этих изделий выбиты государственные флаги США, КНДР и Республики Корея, изображения президентского дворца в Ханое, а также голубя с оливковыми ветвями. Их опоясывают надписи на английском языке: "Новый путь к миру", "Необычайные времена требуют смелого руководства", "Поворотный момент - работа над полной денуклеаризацией Корейского полуострова". На жетоне есть и надписи на корейском языке.

Стоит отметить, что на жетоне помимо имен президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына указан и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. О его участии в саммите ничего не сообщалось.

Жетоны выполнены в том числе с использованием красной, белой и синей эмали. Их количество ограничено 1 тыс. изделий.

В прошлом году Белый дом также отчеканил памятные металлические жетоны в честь первого в истории саммита президента США и лидера КНДР, который состоялся 12 июня в Сингапуре. По его итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет в столице Вьетнама 27-28 февраля.