В роддоме Хабаровска опровергли сообщение, что женщина рожала на полу и без помощи медиков

ТАСС, 25 февраля. Главный врач Родильного дома №2 в Хабаровске Дмитрий Ежов в телефонном разговоре с ТАСС в понедельник опроверг сообщения СМИ о том, что в медучреждении женщина родила в предродовом отделении на полу без помощи персонала.

Ранее сообщалось, что региональное следственное управление Следственного комитета РФ начало проверку информации о жительнице Хабаровска, которая, как утверждают местные СМИ, родила ребенка на полу в предродовом отделении больницы без помощи врачей. Проверка идет по факту оказания роженице услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).

"Она находилась в предродовой палате в момент родов, а врач в это время была в операционной на экстренной операции. Акушерка осмотрела женщину и вышла, но после того, как женщина криком позвала на помощь, к ней подошла другая акушерка и помогла родить ребенка. Женщина по этому поводу написала жалобу, мы и сами сейчас проводим служебную проверку. Но без медицинской помощи она, уверяю вас, не осталась", - рассказал Ежов.

По его словам, все произошло 6 февраля. Женщину и ее ребенка после родов осмотрели специалисты, никаких проблем со здоровьем не обнаружено. На четвертый день после родов она была выписана домой в удовлетворительном состоянии.