СК начал проверку из-за оказания некачественных услуг в хабаровском роддоме

ТАСС, 24 февраля. Следователи проверяют информацию о жительнице Хабаровска, которая, как утверждают местные СМИ, родила ребенка на полу в предродовом отделении больницы без помощи врачей. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в региональном следственном управлении СК РФ.

"Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю проводится процессуальная проверка по факту оказания роженице услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 Уголовного кодекса Российской Федерации)", - сказано в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел 6 февраля этого года.

"35-летняя хабаровчанка каретой скорой помощи была доставлена в родильный дом № 2 Хабаровска для оказания ей услуг родовспоможения <...> Женщина была помещена в предродовую палату, где самостоятельно без помощи медицинских работников родила ребенка. В настоящее время жизни и здоровью матери и младенца ничего не угрожает, из родильного дома они выписаны в удовлетворительном состоянии", - рассказали в следственном управлении.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего и дана юридическая оценка действиям медицинского персонала роддома, по ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщили в СК.