Божена Рынска сообщила о намерении похоронить Игоря Малашенко рядом с его отцом

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Вдова Игоря Малашенко Божена Рынска намерена похоронить мужа рядом с его отцом на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом журналистка написала во вторник на своей странице в Facebook .

О смерти Игоря Малашенко стало известно в понедельник, 25 февраля. Его обнаружили мертвым в Испании.

"Я должна похоронить Игоря рядом с папой" - написала Рынска.

Кроме того, она сообщила о страхе перед возвращением в Россию и попросила не фотографировать ее. "Боюсь ехать в Россию - на меня налетят стервятники <...> Я очень вас прошу - удержитесь от искушения фотографировать меня у дома", - написала журналистка.

Малашенко окончил философский факультет МГУ, затем работал в Институте США и Канады Академии наук СССР. С 1992 года он работал гендиректором телерадиокомпании Останкино, а с 1993 по 1997 года занимал пост генерального директора НТВ. С 2000 года Малашенко переехал на постоянное жительство в США, также часто бывал в Испании. Во время выборов президента Россиив 2018 году Малашенко возглавлял штаб кандидата Ксении Собчак.