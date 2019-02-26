В Дагестане остановили работу трех филиалов бюро медико-социальной экспертизы

МАХАЧКАЛА, 26 февраля. /ТАСС/. Деятельность трех филиалов территориального бюро медико-социальной экспертизы Дагестана приостановлена из-за отсутствия лицензии на медицинскую деятельность. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана со ссылкой на врио руководителя бюро Шамиля Рамазанова.

"Для исполнения поручения президента РФ был утвержден план мероприятий по устранению нарушений в деятельности нашего учреждения. В результате из-за отсутствия лицензии на медицинскую деятельность была приостановлена работа трех филиалов и обновлены лицензии еще у трех филиалов бюро",- цитирует Рамазанова пресс-служба.

В рамках контрольных мероприятий были проверены 136 дел по инвалидности сотрудников бюро, сообщает пресс-служба. "После анализа этих дел 27 сотрудников были уволены, шесть сотрудников отправлено на пенсию по возрасту, 14 сотрудников полностью, либо частично реабилитированы, 10 сотрудникам в связи с истечением срока очередного переосвидетельствования выплаты прекращены", - сказал Рамазанов.

Кроме того, по словам врио руководителя бюро, были сверены сведения информационной системы учреждения с информацией, представленной Пенсионным фондом России, по 260 тыс. медико-экспертным делам. Также по информации из различных организаций проведены контрольные мероприятия по 15 тыс. медико-экспертным делам. По материалам правоохранительных органов проведена судебная медико-социальная экспертиза в 270 случаях.

Для обеспечения межведомственного электронного взаимодействия в июле 2018 года с отделением Пенсионного фонда заключено соглашение об информационном обмене, предметом которого является актуализация сведений в федеральном реестре инвалидов, а также обеспечение полноты и достоверности сведений, которые содержатся в информационной системе учреждения, сообщает пресс-служба. "Необходимое соглашение заключено и с минздравом Дагестана. В настоящее время все сотрудники учреждения с октября 2018 года обеспечены технической возможностью подписания медико-экспертных дел электронной цифровой подписью, что позволяет значительно снизить возможность фальсификации документов", - приводит пресс-служба слова Рамазанова.

Ранее сообщалось, что бюро медико-социальной экспертизы Дагестана незаконно признало инвалидами более 300 человек, ущерб Пенсионному фонду России составил около 24 млн рублей. В конце мая 2018 года в отношении бывшего главы федерального казенного учреждения "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Дагестан" Минтруда России Магомеда Махачева и нескольких его подчиненных были возбуждены уголовные дела.