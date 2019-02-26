Минприроды: "Северный поток - 2" будет способствовать борьбе с изменением климата

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Реализация проекта строительства морского газопровода "Северный поток - 2" повысит безопасность энергопоставок в ЕС и будет способствовать борьбе с изменением климата. Об этом говорится в сообщении Минприроды России по итогам встречи главы ведомства Дмитрия Кобылкина и исполнительного директора Nord Stream-2 AG Маттиаса Варнига.

Как отмечается, в ходе встречи российская сторона выразила удовлетворение уровнем взаимодействия с компанией для обеспечения экологического сопровождения нового проекта.

"Реализация проекта строительства морского газопровода "Северный поток - 2" повысит безопасность энергопоставок в ЕС, будет способствовать достижению целей по борьбе с изменением климата. Объемы собственной добычи газа в ЕС стремительно сокращаются. Для удовлетворения спроса потребуются надежные, доступные и экологичные поставки. "Северный поток - 2" обеспечит транспортировку газа из крупнейших месторождений в России на внутренний рынок ЕС", - говорится в сообщении.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.

Трубопровод пойдет в обход транзитных государств (Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран) через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Разрешение на строительство газопровода не выдала только Дания, которая, по словам премьер-министра страны Ларса Лёкке Расмуссена, собирается заблокировать или отложить реализацию проекта.

Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream-2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Партнеры "Газпрома" - германские Wintershall и Uniper, австрийская OMV, французская Engie и Royal Dutch Shell (Великобритания и Нидерланды) - профинансируют 50% проекта.