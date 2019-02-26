Прощание с археологом Евгением Носовым состоится 1 марта в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Церемония прощания с выдающимся российским археологом Евгением Носовым, который умер накануне на 70-м году жизни, состоится в Санкт-Петербурге 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба Института истории материальной культуры РАН.

"Прощание с выдающимся археологом, научным руководителем Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) Евгением Николаевичем Носовым, скончавшимся 25 февраля, пройдет 1 марта в конференц-зале Санкт- Петербургского научного центра РАН", - говорится в сообщении пресс-службы.

Носов родился 21 августа 1949 года в Ленинграде, учился на кафедре археологии Ленинградского государственного университета. Практически 40 лет ученый работал на территории Северо-Запада России, большой вклад он внес в исследование Рюрикова городища под Великим Новгородом. Носов доказал, что городище как военно-административное и торгово-ремесленное поселение европейского уровня возникло в первой половине IX века, и показать многочисленные связи этого поселения с арабским Востоком, Северной Европой, Византией и всей территорией Древней Руси.

Свои соболезнования родным, близким и коллегам ученого выразили ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и других городов.

"Евгений Николаевич очень большой вклад внес в соединение раскопок города и округи - то, чего не было до него. Все Приильменье было его особым полем исследования, которое он одолел и выдал нам в 1989 году замечательную книгу "Новгородское (Рюриково) городище", благодаря которой и городище теперь стало частью города. Говоря о юбилее Новгорода, мы каждый раз вспоминаем Евгения Николаевича, потому что он доказал, что если есть новый город, то старым городом было Рюриково городище", - поделился с ТАСС старший научный сотрудник Санкт-Петербургского Института истории РАН, ведущий научный сотрудник Новгородского объединенного музея-заповедника Сергей Трояновский.

"Это огромная утрата для близких людей и, конечно, для археологической науки. Евгений Николаевич много лет отдал административной работе, был директором Института истории материальной культуры - это отнимало у него много сил, но в 1990-е годы, я считаю, что он спас институт в тяжелые времена. В 2015 году этот тяжелый груз он передал в надежные руки и стал заниматься научной работой, стало выходить много статей, книги. У Евгения Николаевича много учеников, он многим дал путевку в жизнь", - сказала ТАСС Директор Гуманитарного института Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого, кандидат исторических наук, руководитель Старорусской археологической экспедиции Елена Торопова.