В музее Бухареста прошел показ кинодрамы "Собибор"

"Такие фильмы позволяют нам сохранить память о трагических уроках Второй мировой войны, - сказал перед началом фильма посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин. - Наш долг - сберечь эту память и передать ее молодым поколениям, которые должны знать правду. Только так можно получить надежную прививку от исторической лжи и избежать повторения трагедии".

О том, как обычный красноармеец смог спасти из лагеря смерти полсотни человек — в материале ТАСС

"Собибор": как все было на самом деле

"Собибор": как все было на самом деле О том, как обычный красноармеец смог спасти из лагеря смерти полсотни человек — в материале ТАСС

Фильм "Собибор", главные роли в котором исполнили Константин Хабенский и Кристофер Ламберт, рассказывает о восстании в одноименном лагере смерти на территории оккупированной нацистами Польши. Картина была выдвинута от России на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Собибор действовал с мая 1942 года по октябрь 1943 года. За это время там были убиты, по разным данным, от 150 тыс. до 250 тыс. евреев из Польши и других европейских стран. Лагерь прекратил существование после восстания, которое в 1943 году возглавил советский лейтенант Александр Печерский. Это восстание было одним из самых массовых по числу участников за время Второй мировой войны, тогда смогли бежать почти 300 узников.

Кинопросмотр организован совместно Федерацией еврейских общин Румынии, Российским центром науки и культуры (РЦНК), Национальным музеем румынского крестьянина и ассоциацией ArtViva. Это - завершающее мероприятие Месяца памяти жертв Холокоста, который был открыт 30 января 2019 года вернисажем фотовыставки в РЦНК. В холле музея развернута выставка архивных фотографий о Собиборе и Холокосте.