МГУ показал лучший в своей истории результат в предметном рейтинге QS

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. МГУ имени М. В. Ломоносова попал в топ-100 вузов мира по четырем из пяти предметных областей по версии глобального аналитического агентства QS Quacquarelli Symonds, которое опубликовало соответствующие результаты отраслевых и предметных рейтингов лучших университетов мира. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

"Московский университет вошел в топ-30 лучших вузов мира в предметной области "Естественные науки" [21 место] и в двух номинациях по отдельным предметам: "Лингвистика" [23 место], "Физика и астрономия" [26 место]. МГУ также совершил рывок по направлению "Математика", заняв 34 место [38 в 2018 году], и показал уникальный рост в области высоких технологий, поднявшись на 57 позицию в мире в предметной области "Инжиниринг и технологии" [76 место в 2018 году]", - говорится в сообщении.

Кроме того, университет также присутствует в предметной области "Искусство и гуманитарные науки" (56 место) и в топ-70 в области "Социальные науки и менеджмент" (68 место), "Современные языки" (33 место), "Информатика и информационные технологии" (48 место). Помимо этого, в первой сотне рейтинга МГУ отмечен по таким направлениям подготовки, как "История", "Археология", "Философия", "Инженерные и космические технологии", "Химия", "Юриспруденция", "Политические и международные отношения".

"Московский университет - единственный вуз в России, вошедший в топ-100 лучших вузов мира по четырем из пяти расширенных предметных областей и по 12 отдельным предметам. Хочу отметить, что университет демонстрирует лидирующую роль и в естественнонаучной, и в гуманитарной областях. Эти достижения подтверждают, что только классический университет с гармонично развитой системой образовательной и научной деятельности, использующий самые современные средства и методы в исследовательском процессе, может претендовать на лидирующие позиции в мире", - отметил ректор вуза Виктор Садовничий.

Привлечение умов

Кроме того, за прошедший год свое присутствие в отраслевых рейтингах QS расширили университеты-участники проекта "5-100": число ведущих российских вузов, представленных в рейтингах, увеличилось с 11 до 13, количество суммарного попадания университетов в рейтинге возросло с 26 до 32 раз.

В топ-100 отраслевых рейтингов QS представлены НГУ по направлению "Естественные науки" (68-я позиция) и НИУ "ВШЭ" по направлению "Социальные науки и менеджмент" (75-я позиция). Четыре университета представляют проект 5-100 в топ-200 отраслевых рейтингов: МФТИ ("Естественные науки", "Инженерные науки и технологии"), НИУ ВШЭ ("Искусство и гуманитарные науки"), НИЯУ МИФИ ("Естественные науки"), НГУ ("Инженерные науки и технологии"). Более чем на 50 позиций улучшили свое положение НИТУ "МИСиС" ("Инженерные науки и технологии", "Естественные науки") и НИУ ВШЭ ("Искусство и гуманитарные науки"). Впервые в отраслевые рейтинги QS вошли Университет Лобачевского ("Естественные науки") и РУДН ("Искусство и гуманитарные науки").

"Мы уделяем особое внимание формированию творческой, интернациональной академической среды, что позволяет привлекать в университет ведущих российских и зарубежных ученых, молодых перспективных исследователей. С 2012 года мы реализуем грантовую программу по поддержке молодых ученых, в которой приняли участие более 60 исследователей из ведущих университетов. Подобный опыт позволяет создавать новые научные тематики и помогать молодым исследователям интегрироваться в мировое академическое сообщество", - цитирует пресс-служба проекта "5-100" ректора "МИСиС" Алевтину Черникову.

Проректор по научной работе и программам развития МФТИ Виталий Баган отметил, что институт делает ставку на самые актуальные научные задачи, что позволяет привлекать специалистов из-за рубежа.

"При формировании приоритетных направлений, мы фокусируемся на самых сложных и интересных задачах: двумерные материалы и квантовые технологии, искусственный интеллект и геномные технологии. Это позволяет нам не только концентрировать лучших российских выпускников, но и возвращать тех, кто уехал за рубеж. В прошлом году по открытому конкурсу к нам приехали 18 ученых из Оксфорда, MIT и других ведущих мировых университетов", - подчеркнул он.

Движение вверх

Международное сотрудничество играет очень важную роль в развитии российской системы образования, поскольку позволяет использовать передовой опыт, и как следствие, новые механизмы для развития, считает ректор РУДН Владимир Филиппов.

"Заявив всего два года назад одним из приоритетных направлений современные языки, РУДН не только вошел в предметные рейтинги QS по направлению "Современные языки" и "Лингвистика", но и занял высокие позиции, войдя сразу в топ-200 и топ-300 соответственно. Ставку сделали и на совместные исследовательские проекты с иностранными учеными. Так, Национальный центр научных исследований Франции (Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS) впервые подписал договор с учебным заведением, что позволило открыть именно в РУДН первую российско-французскую лабораторию "Динамика языков в миноритарной ситуации", - сказал ректор.

По словам научного руководителя Института образования НИУ ВШЭ Исака Фрумина, в рейтингах QS значимую роль играют научные публикации.

"В рейтингах QS по образованию большую роль играет не только показатель академической репутации, но и публикации за пять лет. Шесть лет назад, когда в ВШЭ был создан Институт образования, было еще очень мало исследований в этой области, которые бы проводились российскими учеными и были заметны за пределами страны. Институт начал накопление публикаций и взял курс на передовые исследования международного уровня. В результате по количеству публикаций в авторитетных мировых изданиях НИУ ВШЭ уже сопоставим с университетами из топ-50 рейтинга QS", - сказал Фрумин ТАСС.

О рейтинге

Рейтинг оценивает более 1,2 тыс. вузов со всего мира по 48 предметам, объединенных в пяти предметных областей. При составлении рейтинга по каждому из предметов аналитики оценивают академическую репутацию вуза, востребованность выпускников, цитирование научных статей, индекс Хирша сотрудников и присваивают каждому из параметров свой вес.

Важность отдельных критериев в разных предметных направлениях отличается, поэтому для каждого из 48 предметов разработана своя весовая шкала. Источниками данных для анализа служат открытые базы и данные, предоставляемые вузами по запросу. Для составления рейтинга 2019 года аналитики проанализировали свыше 22 млн научных статей и учли более 200 млн цитирований.