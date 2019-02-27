Эксперт надеется на смягчение наказания для медиков за ошибки в работе с обезболивающими

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Учредитель Фонда "Вера", директор московского Центра паллиативной помощи Нюта Федермессер надеется на реализацию инициативы законодателей смягчить наказание для медиков за непредумышленные ошибки в работе с обезболивающими. Об этом она сообщила ТАСС в среду.

"Без боли, грязи и унижения": что изменит закон о паллиативной помощи в России

"Надеемся, что к 2022 году адекватное обезболивание будет доступно всем нуждающимся, стопроцентно, но для этого нужно добиться декриминализации ответственности медиков за непредумышленные ошибки в работе с обезболивающими; развести в законе понятия о пропаганде наркотиков и информировании пациентов и врачей", - сказала Федермессер.

По ее словам, программы по оказанию и развитию системы паллиативной медицинской помощи должны учитывать индивидуальные особенности каждого российского региона. Она рассказала, что до конца текущего года члены Общероссийского народного фронта (ОНФ) при экспертной поддержке фонда "Вера" и Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи должны разработать и внедрить программы по оказанию и развитию системы паллиативной медицинской помощи для 25 российских регионов, а еще через три года - для всей страны.

"В программах должны быть прописаны и стандарты качества помощи, опять же с учетом индивидуальных особенностей регионов", - уточнила Федермессер.

Будущее принятого закона

Собеседник агентства уточнила, что в каждом российском субъекте после принятия закона об оказании паллиативной помощи должны появиться выездные службы.

"Сейчас в половине регионов нет организованной паллиативной помощи детям на дому", - сказала Федермессер. По ее словам, тяжелобольные пациенты, которые получают помощь дома, должны быть обеспечены лекарствами, медицинскими аппаратами и всем необходимым для подержания максимально высокого качества жизни. Она подчеркнула, что везде в России должны открыться отделения сестринского ухода, а в каждом хосписе всегда должны быть койко-места для людей с болевым синдромом.

"Должно быть налажено взаимодействие медиков и социальных работников в интересах пациента, на все это закон дает право. То, что было возможно только в единичных регионах и учреждениях, теперь должно стать нормой по всей стране", - добавила Федермессер.

Она также выразила надежду на то, что к 2022 году в России врачи смогут без опасения работать со всеми необходимыми для пациентов видами опиоидных анальгетиков. "Для этого нужно добиться декриминализации ответственности медиков за непредумышленные ошибки в работе с обезболивающими; развести в законе понятия о пропаганде наркотиков и информировании пациентов и врачей, а также должны появиться новые формы препаратов, подходящие детям", - пояснила Федермессер.

Главный внештатный специалист по паллиативной медицине Минздрава России Диана Невзорова рассказала ТАСС, что ранее оказание помощи без подписи пациента в большинстве случаев было неправомерным. "Считаю, что следующим очень важным шагом будет проработка возможности для пациента заранее соглашаться или отказываться от тех или иных медицинских вмешательств, что дает возможности пациенту реализовать свою волю, а врачу оказывать пациентов пациенториентированную паллиативную помощь", - уточнила она.

Ранее сообщалось, что Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении правительственный законопроект об оказании медицинской паллиативной помощи в РФ. В соответствии с документом, паллиативная медпомощь - комплекс мероприятий, который включает психологическую помощь, медицинские вмешательства и уход, которые осуществляются для улучшения качества жизни неизлечимо больных и направлены на облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания.