Видимость в затянутом дымом Хабаровске уменьшилась до 1 км

ХАБАРОВСК, 28 февраля. /ТАСС/. Видимость в Хабаровске, задымленном из-за возгораний в соседних регионах и Китае, сократилась до 1 км. Об этом в четверг ТАСС сообщили в Дальневосточном Гидрометцентре.

Метеостанции в Хабаровске и южных районах Хабаровского края со среды фиксируют задымление, видимость накануне составляла 6 км, утром в четверг снизилась до 2 км. Сейчас в городе густая дымовая завеса, скрывающая здания, в воздухе ощущается запах гари.

"Видимость в городе упала до 1 км. В городе штиль, ветер должен начать усиливаться ночью и завтра днем - до 7-9 м/с. Он немного рассеет задымление, но дым полностью пока не уйдет", - сказали в Гидрометцентре.

Осадков в ближайшее время не ожидается. По данным управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, результаты лабораторных исследований не выявили превышений нормы загрязняющих веществ в воздухе. Из-за дыма в школах отменены уроки физической культурой на улице, занятия проводятся в спортзалах. Аэропорт работает в штатном режиме.

Как сообщила пресс-служба администрации Хабаровска, из-за дыма введен режим повышенной готовности. За минувшие сутки в городе регистрировалось 15 палов травы, возгорания фиксировались также на Большом Уссурийском острове, в ряде районов Хабаровского края, на территории Еврейской АО. По данным правительства Хабаровского края, дым в город принесло от пожаров в Приморском крае и в Китае, где жгут сухую растительность.

Ранее глава Хабаровского края Сергей Фургал в связи с задымлением в регионе направил губернатору китайской провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао письмо с просьбой принять меры по усилению контроля за возникновением возгораний в провинции и их своевременным тушением.